Koalícia by mala v stredu popoludní rokovať o vzniku správnych súdov

Bratislava 23. februára (TASR) – O zákone upravujúcom vznik prvostupňových správnych súdov by mala koalícia rokovať v stredu popoludní. Témou rokovania má byť aj dosah reformy na štátny rozpočet. Po rokovaní vlády to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.



"Osobitne riešime dopad na rozpočet. Dnes o tom bude stretnutie na úrovni pána premiéra," priblížila Kolíková. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) poukazuje na otázku navýšenia pracovných miest, ktoré má so zriadením správnych súdov súvisieť.



"Dnes máme o 18.00 h rokovanie k téme správnych súdov, otvoríme túto otázku, ako je možné, že zrazu nám tu vyskočí 257 nových pracovných miest, na ktoré potrebujeme 18 miliónov eur ročne, keď sa majú len ľudia presunúť z jedného sudu na iný. Toto je rozpor, na ktorý sme už ako ministerstvo financií poukázali a ministerstvo spravodlivosti doteraz nevysvetlilo," uviedol Matovič.



Avizovaná téma o vzniku prvostupňových správnych súdov v rámci reformy justície, ktorá sa mala prerokovať v stredu na vláde, sa podľa Matoviča "zabrzdila" na tom, že Kolíková predložila materiál svojim ministerským kolegom neskoro a naďalej existujú sporné otázky.



"Celý materiál o správnych súdoch šiel riadnym legislatívnym procesom, medzirezortným pripomienkovým konaním, minulý týždeň šiel na Legislatívnu radu vlády," vyhlásila Kolíková.



Zákon o zriadení správnych súdov je súčasťou reformného balíka súdnej mapy. Štyri zákony sa už dostali do parlamentu, pričom do druhého čítania prešiel len zákon o reorganizácii okresných súdov.