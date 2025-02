Koalícia by podľa Michelka už mala mať dohodu na podpore 76 poslancov

Bratislava 27. februára (TASR) - Vládna koalícia by mala mať už zabezpečenú podporu 76 poslancov Národnej rady SR. Ako pre TASR uviedol poslanec Roman Michelko (SNS), so skupinou štyroch poslancov okolo nezaradeného poslanca Rudolfa Huliaka by už mal existovať istý typ dohody. S poslancami okolo Samuela Migaľa sa naďalej rokuje.



"Nejaký typ dohody pravdepodobne s Huliakom je a s Migaľovcami sa ďalej rokuje," povedal Michelko pre TASR. Predpokladá, že situáciu chcú koaliční predstavitelia definitívne vyriešiť do najbližšej riadnej schôdze parlamentu, ktorá sa má začať 25. marca.



Michelko zároveň pripomenul, že aktéri o stave rokovaní nebudú komunikovať, pokiaľ nedospejú k definitívnej dohode. To, kto bude novým šéfom rezortu športu a cestovného ruchu a ministrom investícií, je podľa neho teraz v rukách Smeru-SD. "On má teraz tie rezorty. Oni komunikujú, konkrétne premiér, čiže ak bude chcieť, bude informovať," dodal.



Vládne strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa minulý týždeň dohodli na zmene koaličnej zmluvy. Zmenil sa pomer rozdelenia členov vlády. Smeru-SD bude po novom patriť rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie aj ministerstvo cestovného ruchu a športu. Smer-SD chce nové rozdelenie využiť na stabilizáciu vládnej koalície a opätovné nadobudnutie väčšiny v parlamente.



Fico mal minulý pondelok 17. februára predložiť prezidentovi konkrétne návrhy na personálne zmeny vo vláde, ak nedôjde k dohode vo vnútri strán Hlas-SD a SNS. Zatiaľ ich prezidentovi nepredložil. Hlava štátu vyhlásila, že nebude dávať Ficovi ultimátum. Premiér musí podľa Pellegriniho sám vedieť, či bude mať na nasledujúcej schôdzi parlamentu jeho vláda väčšinu poslancov a či budú zákony prechádzať.



K úprave koaličnej zmluvy došlo v reakcii na zmenené pomery poslancov v parlamente. Poslanci Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík, ktorí pôsobia v mimoparlamentnej Národnej koalícii, odišli z klubu SNS ešte v októbri minulého roka, tento rok sa k nim po rozporoch v Hlase pridal Roman Malatinec. Poslanecký klub Hlasu bol oslabený po vylúčení poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša, s ktorými kritizoval fungovanie strany okrem Malatinca aj Ján Ferenčák.