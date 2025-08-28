< sekcia Slovensko
Koalícia by sa mohla venovať otázke možného posunu komunálnych volieb
Vyplýva to zo stanoviska koaličnej strany Smer-SD pre TASR.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Koalícia by sa mohla venovať otázke možného posunu komunálnych volieb. Vyplýva to zo stanoviska koaličnej strany Smer-SD pre TASR. Na zámer presunutia komunálnych volieb už skôr upozornila mimoparlamentná strana Demokrati. Priblížila, že má informácie o tom, že premiér Robert Fico (Smer-SD) ich chce spojiť s voľbami do Národnej rady (NR) SR.
„Najbližšia koaličná rada sa bude zaoberať programom nastávajúcej schôdze, na ktorej by mohla byť prerokovaná aj táto otázka,“ uviedla pre TASR Ľubica Končalová z tlačového odboru strany Smer-SD.
Demokrati informovali o tom, že majú od viacerých starostov a predsedov krajov informácie o možnom presune komunálnych volieb. Premiér ich podľa strany chce údajne spojiť s voľbami do NR SR a tiež predĺžiť mandát starostom a primátorom. Daný zámer skritizovala. „Vraj má ísť o konsolidačné opatrenie, no ja osobne to čítam ako stelesnený prejav strachu Roberta Fica z prehry. Vie, že prvé veľké víťazstvo opozície príde práve v komunále,“ skonštatoval líder Demokratov Jaroslav Naď.
V rámci konsolidácie by pri tom podľa jeho slov išlo o zanedbateľnú sumu. Strana preto mieni, že na daný zámer neexistuje žiadny dôvod. Pripomenula zároveň, že na predĺženie funkčného obdobia primátorov a starostov bude treba v NR SR schváliť zmenu Ústavy SR, na čo treba 90 hlasov poslancov. „Apelujeme preto na všetkých našich partnerov v parlamente, aby sa nepúšťali do tejto diskusie s Robertom Ficom,“ dodala.
