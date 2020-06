Koalícia chce k novele súvisiacej s voľbou šéfa GP verejnú diskusiu

Bratislava 3. júna (TASR) - Koaliční poslanci chcú k novele upravujúcej spôsob voľby generálneho prokurátora zorganizovať v parlamente verejnú diskusiu za účasti odbornej i laickej verejnosti. Pre TASR to povedal predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO), ktorý je spolupredkladateľom novely. Prípadné úpravy či vylepšenia návrhu prichádzajú podľa neho do úvahy po tejto diskusii po prerokovaní návrhu v prvom čítaní. Ďalší predkladateľ Ondrej Dostál (SaS) sa podľa svojich slov nebráni diskusii o zadefinovaní dôvodov na odvolanie generálneho prokurátora. Poslanci tak reagovali na výhrady Nadácie Zastavme korupciu voči návrhu novely.



Dostál si nemyslí, že by hrozilo politické zneužitie ustanovenia novely, ktoré hovorí o dôvodoch na odvolanie šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. Nadácia totiž tvrdí, že ustanovenie je veľmi všeobecné a umožňuje efektívne zvýšiť politický vplyv na prokuratúru. "Prípadný návrh na odvolanie generálneho prokurátora nebude môcť byť svojvoľný a čisto politický. V prípade, že by parlament navrhol odvolanie generálneho prokurátora bez zákonom stanovených dôvodov a následne by ho z funkcie svojvoľne odvolala hlava štátu, takto odvolaný generálny prokurátor by sa mohol dovolávať svojich práv na Ústavnom súde," reagoval Dostál.



Ďalší z predkladateľov, podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) pre TASR povedal, že pripomienkami verejnosti sa budú zaoberať, "a to aj tzv. odvolacími dôvodmi". "Prosím len, aby sme rozlišovali medzi odbornou diskusiou a politickou personalistikou, ktorá dnes nie je na mieste," doplnil.



Otvorenie voľby generálneho prokurátora aj pre kandidátov z radov neprokurátorov považuje Dostál za dôležitý predpoklad ozdravenia prokuratúry. Poslanec zároveň nepovažuje slová nadácie, že otvorenie systému pre sudcov je prospešné, no právnici i prezidentka to vnímajú inak, za dostatočný argument. Nadácia navrhuje predkladateľom vypustiť ustanovenie, podľa ktorého sa má umožniť kandidovať aj neprokurátorom. S vypustením Dostál podľa svojich slov nebude súhlasiť. Šeliga tvrdí, že návrhom chcú otvoriť prokuratúru tak, aby sa mohla vyčistiť. "V krajinách Európskej únie to nie je žiadna novinka," doplnil.



Koaliční poslanci v novele zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR navrhujú, aby sa o funkciu generálneho prokurátora mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Prejsť by mali verejným vypočutím na ústavnoprávnom výbore a voľba v pléne parlamentu by mala byť verejná.