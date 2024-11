Koalícia chce uznesením reagovať na rozsudok v kauze A. Kisku

Bratislava 5. novembra (TASR) - Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR chcú v parlamente presadiť uznesenie, ktoré reaguje na okolnosti daňovej kauzy exprezidenta Andreja Kisku a právoplatného rozsudku v tejto veci. Zástupcovia Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS o tom v utorok informovali na tlačovej konferencii. Uznesením chcú odsúdiť niektoré kroky Kisku v čase, keď mal páchať daňový podvod, ale aj po vynesení rozsudku.



Exprezident by sa mal podľa podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD) ospravedlniť všetkým občanom Slovenska za to, že "pri predvolebnej kampani klamal a získal úrad prezidenta podvodom". Ospravedlniť by sa tiež podľa neho mal aj všetkým protikandidátom, pretože išlo o neférovú súťaž. "Právoplatným odsúdením sme sa dozvedeli, že minul ďalšie peniaze, ktoré si chcel účelovo zaúčtovať práve do spoločnosti KTAG, a teda pri volebnej kampani oklamal všetkých občanov Slovenska a samozrejme neférovo súťažil s ostatnými protikandidátmi v tejto súťaži," myslí si Gašpar. Koalícia chce uznesením pripomenúť, že konanie Kisku má celospoločenský rozmer.



Kisku Krajský súd v Prešove 31. októbra uznal za vinného v daňovej kauze. Za pokračujúci prečin daňového podvodu mu uložil trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Rozsudok je právoplatný.



Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami, ktoré ako kandidát v marci 2014 vyhral. Týkalo sa to neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH spoločnosťou KTAG v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške zhruba 155.000 eur. Kiska obvinenia odmietal.