Koalícia chce zjednodušiť zmenu miesta výkonu štátnej služby

Bratislava 5. marca (TASR) - Administratíva spojená so zmenou pravidelného miesta výkonu služby štátneho zamestnanca v rámci obce by sa mohla zjednodušiť. Zmena miesta výkonu v rámci obce by sa po novom nemusela považovať za organizačnú zmenu, ale za zmenu štátnozamestnaneckého pomeru, ktorú by služobný úrad vykonal jednostranne písomným oznámením štátnemu zamestnancovi. Navrhujú to koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR, ktorí predložili novelu zákona o štátnej službe.



Predkladatelia poukázali na to, že podľa aktuálnej legislatívy musí služobný úrad pri zmene pravidelného miesta výkonu štátnej služby zamestnanca zrušiť štátnozamestnanecké miesta a vytvoriť nové miesta s iným pravidelným miestom výkonu. Zároveň má úrad povinnosť uzavrieť dohodu o zmene štátnozamestnaneckého pomeru so štátnym zamestnancom vo forme dodatku k služobnej zmluve.



Poslanci navrhujú, aby mal služobný úrad povinnosť uzavrieť dohodu so štátnym zamestnancom len v prípade, ak sa mu mení miesto výkonu mimo obce. "Zmena pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce sa nepovažuje za organizačnú zmenu, ale je zmenou štátnozamestnaneckého pomeru, ktorú služobný úrad vykoná jednostranne písomným oznámením doručeným štátnemu zamestnancovi," doplnili v dôvodovej správe návrhu.



Na účely zmeny pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce by sa za obec považovalo aj hlavné mesto Bratislava a mesto Košice.



Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. júna.