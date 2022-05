Koalícia ďalej rokuje o pomoci ľuďom, jej členovia veria v kompromis

Bratislava 10. mája (TASR) - Zástupcovia OĽANO, Za ľudí a SaS veria, že sa v koalícii ešte dohodnú na finálnom riešení v súvislosti s balíkom inflačnej pomoci. Rokovania podľa slov predsedu klubu OĽANO Michala Šipoša intenzívne pokračujú. V kompromis verí i predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga hovorí o pracovnej atmosfére v koalícii, zmysel v predčasných voľbách nevidí.



"Tri koaličné strany OĽANO, Za ľudí a Sme rodina v tom majú jasno, chceme pomôcť ľuďom čo najskôr," vyhlásil Šipoš a poukázal na infláciu. Verí, že počas prebiehajúcich rokovaní sa podarí na základe argumentov presvedčiť aj SaS na podporu inflačného balíka. Podotkol, že na rýchlej pomoci ľuďom by malo záležať aj liberálom. Z rokovaní informácie vynášať nechcel a nešpecifikoval jednotlivé problémy či dohody.



"Čo sa týka balíka inflačnej pomoci, rokuje sa," poznamenala Zemanová. Pozitívne vníma, že lídri koaličných strán už od pondelka (9. 5.) niekoľko hodín rokovali a rokujú o možných spoločných východiskách, aby dokázali ustáť situáciu, pomôcť ľuďom a aby bol aj každý v koalícii schopný zahlasovať za návrhy. Čo sa týka stredajšieho (11. 5.) rokovania vlády a otázky podpory balíka z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), Zemanová predpokladá, že minimálne bude zhoda na jednorazovej inflačnej pomoci. "Tam nie je žiaden problém," uviedla s tým, že môže byť aj vyššia. Pri systémových zmenách verí, že sa to na vláde vyrieši k spokojnosti všetkých.



"Nesúhlasím s mediálnym obrazom, že koalícia je tesne pred rozpadom," podčiarkol Šeliga. Poznamenal, že mediálne prestrelky ľudí nezaujímajú a jednotlivým aktérom nepomáhajú v politickej budúcnosti. Nevidí zmysel v spájaní jesenných komunálnych volieb s predčasnými parlamentnými. Podotkol, že to majú v rukách aj ostatné strany. O predčasných voľbách podľa neho diskusia na pondelkovej koaličnej rade nebola. Práve pomoc ľuďom vníma ako možný impulz pre koalíciu. "SaS vyjadrila aj včera niektoré svoje postoje, reflektovali sme ich ako ostatné strany. Teraz ešte prebiehajú rokovania," povedal s tým, že hľadajú kompromisy, ako pomôcť ľuďom a zachovať koalíciu. K upokojeniu situácie podľa neho prispieva i premiér Eduard Heger (OĽANO).