Koalícia: Ďalšie rokovania o súdnej mape má viesť premiér

Bratislava 22. februára (TASR) - Ďalšie rokovania o podobe súdnej mapy má viesť premiér Eduard Heger (OĽANO). Uviedli to koaliční predstavitelia po tom, čo mala byť súdna mapa témou pondelkovej (21. 2.) koaličnej rady. Rokovať tiež mali o nomináciách na štátnych tajomníkov rezortu spravodlivosti či podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Bližšie informácie by mali byť známe po stredajšom (23. 2.) zasadnutí vlády.



"K súdnej mape bude stretnutie na úrovni premiéra, kde sa bude rokovať o ďalších krokoch v súvislosti so súdnou mapou a legislatívnym postupom," uviedol pre TASR poslanec parlamentu zo Za ľudí Juraj Šeliga. Konkrétne detaily nekonkretizoval. Ďalšie rokovania o súdnej mape potvrdil aj šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš a predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský. "Rokovania o súdnej mape bude viesť premiér. Všetko si budeme dávať na papier," povedal Pčolinský novinárom. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nemá jeho dôveru, no šéf Sme rodina Boris Kollár jej podľa Pčolinského deklaroval podporu, keď povedal, že nepovažuje za potrebné ju odvolávať.



Lídri mali riešiť aj otváranie koaličnej zmluvy či personálne nominácie. Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová verí, že po stredajšom zasadnutí vlády bude zjavné, aká je dohoda. Meno podpredsedu NR SR sa bude podľa nej riešiť na marcovej schôdzi. SaS podľa nej nikdy nespochybňovala, že tento post patrí strane Za ľudí. Šeliga v tejto súvislosti zopakoval, že na post majú v Za ľudí tri lepšie kandidátky ako jeho. Neprekážalo by mu, keby tento post vezme jeho kolegyňa Jana Žitňanská, hoci odstúpila z funkcie šéfky sociálneho výboru. "Odišla, pretože chcela ukázať politickú kultúru, a to, že sa takto zachovala, ju nediskvalifikuje z iných funkcií, práve, naopak," povedal Šeliga.