Koalícia kritizuje Žilinkov postoj voči výboru, opozícia to vníma inak

Na archívnej snímke člen Zahraničného výboru NR SR Juraj Blanár (SMER-SD) v Bratislave vo štvrtok 27. januára 2022. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 31. januára (TASR) - Koaliční poslanci a členovi Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR kritizovali generálneho prokurátora Maroša Žilinku za to, že neostal na rokovaní výboru a neodpovedal na otázky napriek tomu, že nebol uznášaniaschopný. Chceli od neho počuť vysvetlenie jeho cesty do Ruska a stretnutia s jeho tamojším náprotivkom Igorom Krasnovom, ktorý je na sankčnom zozname. Žilinka aj opoziční členovia výboru to vidia inak a hovoria o neúcte zo strany poslancov. Predseda výboru Marián Kéry (Sme-SD) podotkol, že koalícia by výbor dokázala otvoriť aj bez opozície, keby na rokovanie prišli všetci jej členovia.Andrej Stančík (OĽANO) po výbore kritizoval neochotu šéfa prokuratúry odpovedať na otázky poslancov. Napriek neuznášaniaschopnosti podľa neho mohol Žilinka ostať a diskutovať. Označil to za neúctu voči poslancom i verejnosti. "uviedol.Tomáš Valášek (nezaradený) rovnako hovorí o porušovaní záujmov SR, poukázal i na situáciu na ukrajinsko-ruskej hranici. Poznamenal, že zákon generálnemu prokurátorovi umožňuje vykonávať medzinárodné aktivity, no v rozsahu konzistentnom s postojmi SR. Avizoval predloženie novely, ktorou chce legislatívu sprísniť, aby bolo jednoznačné, že prokurátori musia vo svojej medzinárodnej spolupráci konať v duchu a zmysle konzultácii s rezortom diplomacie a ďalších štátnych orgánov.," vyhlásil Kéry a ospravedlnil sa Žilinkovi. Podotkol, že prítomných bolo v pondelok na výbore sedem poslancov z pätnástich a keby všetci z koalície prišli, schôdzu by sa im podarilo otvoriť aj bez opozície. Myslí si, že koalícia hľadá všetky možnosti na to, aby zdiskreditovala Žilinku.Podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD) hovorí v súvislosti s výborom o prejave hlbokej krízy v koalícii. "," poznamenal.Pondelkové rokovanie výboru iniciovali koaliční poslanci. Chceli, aby na nej Žilinka vysvetlil okolnosti svojej cesty do Moskvy. Šéf prokuratúry po rokovaní výboru zopakoval, že návštevou v Rusku neporušil žiadne predpisy, ani sankčné.Počas návštevy Ruska 13. januára podpísal Žilinka program vzájomnej spolupráce generálnych prokuratúr Slovenskej republiky a Ruskej federácie. O prehodnotenie či zrušenie plánovanej cesty do Ruska žiadali Žilinku pred odchodom viacerí politici aj europoslanci.