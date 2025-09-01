< sekcia Slovensko
Koalícia hovorí o výbore k hasičským autám ako o groteske opozície
Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR si stoja za tým, že neschválili program pondelkového rokovania parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR si stoja za tým, že neschválili program pondelkového rokovania parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Schôdzu výboru k téme verejného obstarávania na nákup hasičských áut, ktorú iniciovala opozícia, považujú za jej grotesku. Vyplýva to z vyjadrení koaličných poslancov.
„Pred otvorením alebo neotvorením výboru som mal možnosť hovoriť s prezidentom Hasičského a záchranného zboru a štátnou tajomníčkou rezortu vnútra, ktorí mi ozrejmili celú situáciu. Ukázali mi finálne rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré veľmi jasne potvrdzuje to, čo bolo niekoľkokrát komunikované zo strany ministerstva vnútra. Nezostáva mi nič iné, iba skonštatovať, že výbor pre obranu a bezpečnosť nemá vo svojich kompetenciách preskúmavať rozhodnutia ÚVO,“ skonštatoval predseda výboru Richard Glück (Smer-SD).
Upozornil zároveň na to, že koaliční poslanci sa na výbor dostavili. „No nemohli sme schváliť takýto program, pretože je to absolútne mimo kompetencií nášho výboru,“ uviedol. Označil to za grotesku opozície. „Potrebuje upútať vašu pozornosť tak, aby mohli rozprávať svoje naratívy o absolútnom kolapse štátu,“ podotkol. Aj podpredseda parlamentu a člen výboru Tibor Gašpar (Smer-SD) poznamenal, že je rád, že sa program pondelkového rokovania výboru neschválil. „Bol by to zbytočne stratený čas,“ argumentoval.
Brannobezpečnostný výbor v pondelok o verejnom obstarávaní na nákup 80 automobilov hasičskej záchrannej služby nerokoval. Poslancov síce prišlo na schôdzu dostatok, no neschválili jej program. Mimoriadne rokovanie výboru iniciovala opozícia. Tá koalícii vyčítala, že jej neumožnila o téme na výbore rokovať a nedostala odpovede na otázky k tendru.
„Pred otvorením alebo neotvorením výboru som mal možnosť hovoriť s prezidentom Hasičského a záchranného zboru a štátnou tajomníčkou rezortu vnútra, ktorí mi ozrejmili celú situáciu. Ukázali mi finálne rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré veľmi jasne potvrdzuje to, čo bolo niekoľkokrát komunikované zo strany ministerstva vnútra. Nezostáva mi nič iné, iba skonštatovať, že výbor pre obranu a bezpečnosť nemá vo svojich kompetenciách preskúmavať rozhodnutia ÚVO,“ skonštatoval predseda výboru Richard Glück (Smer-SD).
Upozornil zároveň na to, že koaliční poslanci sa na výbor dostavili. „No nemohli sme schváliť takýto program, pretože je to absolútne mimo kompetencií nášho výboru,“ uviedol. Označil to za grotesku opozície. „Potrebuje upútať vašu pozornosť tak, aby mohli rozprávať svoje naratívy o absolútnom kolapse štátu,“ podotkol. Aj podpredseda parlamentu a člen výboru Tibor Gašpar (Smer-SD) poznamenal, že je rád, že sa program pondelkového rokovania výboru neschválil. „Bol by to zbytočne stratený čas,“ argumentoval.
Brannobezpečnostný výbor v pondelok o verejnom obstarávaní na nákup 80 automobilov hasičskej záchrannej služby nerokoval. Poslancov síce prišlo na schôdzu dostatok, no neschválili jej program. Mimoriadne rokovanie výboru iniciovala opozícia. Tá koalícii vyčítala, že jej neumožnila o téme na výbore rokovať a nedostala odpovede na otázky k tendru.