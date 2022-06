O nemocniciach majú rokovať popoludní, Kollár by kúpil nemocnicu Bory

Bratislava 21. júna (TASR) - V utorok popoludní má byť na Úrade vlády SR rokovanie v súvislosti s výstavbou a rekonštrukciou nemocníc z plánu obnovy. Novinárom to povedal predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár. O pláne sa má ešte rokovať. Kollár je za to, aby sa peniaze rozdelili spravodlivo medzi regióny. Podporil by výstavbu novej nemocnice v Martine, ale aj v ďalších mestách. Myslí si, že z určených peňazí by sa nevedeli postaviť Rázsochy, preto by skôr podporoval odkúpenie Nemocnice Bory. Kollár verí, že dôjde k dohode, aby mohol ísť návrh na vládu.



"Pre nás je dôležité, aby čo najviac regionálnych nemocníc bolo podporovaných alebo postavených nových, respektíve vynovených nových oddelení," vyhlásil s tým, že najmä nemocnice v regiónoch sú v zlom technickom stave, preto treba investovať do rekonštrukcie.



Na výstavbu novej koncovej nemocnice v Bratislave, teda Rázsoch, podľa neho nemáme peniaze. "Celé Rászochy sa z tohto postaviť nedajú, dá sa postaviť len hrubá stavba alebo skelet," povedal v súvislosti s plánom obnovy, pričom to označil za vzdušné zámky, preto je za Bory. "Keby sme získali Bory, vie táto vláda otvoriť novú nemocnicu ešte v tomto volebnom období," povedal.



Predseda Sme rodina má dôveru voči ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO). "Je to jeden z najlepších ministrov zdravotníctva, ktorého sme doteraz mali. Je nekonfliktný, pracuje, má nejakú predstavu a asi mu ju chce niekto silou-mocou nabúrať. Pevne verím, že si to obháji," skonštatoval. Dohoda sa podľa neho bude musieť dosiahnuť konsenzom štyroch koaličných lídrov. "Každý má asi nejaký záujem v nejakom regióne," podotkol.



Kollár by podporil výstavbu novej nemocnice v Martine, ale aj v Humennom či Rimavskej Sobote. Je však ochotný rokovať, nie je to hlavná téma hnutia Sme rodina.



Minister ešte začiatkom júna uviedol, že súčasťou plánu výstavby budú pravdepodobne aj univerzitné nemocnice na bratislavských Rázsochách a v Martine. Kľúčovou súčasťou plánu obnovy je už schválená reforma siete nemocníc.