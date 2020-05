Koalícia má v pondelok predložiť zmenu zákona ohľadom voľby šéfa GP

Bratislava 17. mája (TASR) - Koalícia v pondelok (18. 5.) predloží zmenu zákona týkajúcu sa voľby generálneho prokurátora. Povedala to vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) v RTVS. Zároveň pripomenula, že žiadna dohoda za zatvorenými dverami na mene v rámci koalície nebude. Voľba šéfa prokuratúry by mala byť na júnovej schôdzi parlamentu, pripustil pre TASR predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).



Zmenu legislatívy predložia podľa Remišovej do parlamentu ako poslanecký návrh. Dohoda v koalícii na mene kandidáta na generálneho prokurátora podľa nej nebude, keďže bude verejné vypočutie. Doplnila, že poslanci budú mať pri hlasovaní voľnú ruku, pričom koalícia sa zhodla, že do voľby na tento post sa bude môcť prihlásiť aj neprokurátor.



Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že presadí transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora podľa štandardov pre kandidátov na funkciu ústavného sudcu.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v uplynulom týždni povedala, že nevie o koaličnej dohode o spôsobe voľby generálneho prokurátora.



Ako kandidát na generálneho prokurátora sa spomína advokát Daniel Lipšic. Prezidentka SR Zuzana Čaputová nedávno pripomenula, že zmena zákona by mohla byť účelová, ak by bola robená iba pre Lipšica.



Súčasného šéfa generálnej prokuratúry (GP) Jaromíra Čižnára vymenoval do funkcie v júli 2013 vtedajší prezident Ivan Gašparovič. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh parlamentu. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov a podľa zákona sa mu predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom.