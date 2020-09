Koalícia na spoločnom stretnutí rokuje o pripravovanom pláne obnovy

Bratislava 16. septembra (TASR) - Zástupcovia koalície by mali na spoločnom stretnutí v stredu večer diskutovať o pripravovanom pláne obnovy. TASR to potvrdili viacerí členovia koalície. Má ísť o prvé pracovné stretnutie partnerov, na ktorom budú hovoriť o ďalšom postupe v tejto súvislosti.



Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš pred stretnutím pre TASR uviedol, že sa idú na spoločné rokovanie oboznámiť s pripraveným plánom obnovy a dohodnúť si ďalší postup. "Zatiaľ je to na úrovni odborníkov, potom by mali byť postupne zapájaní ďalší, aj poslanci i verejnosť, odborná aj laická," priblížil.



Podľa slov predsedu klubu Sme rodina Petra Pčolinského by si mali zástupcovia koaličných strán spoločne prejsť vypracovaný plán. Šéfka klubu SaS Anna Zemanová skonštatovala, že plán obnovy bol zatiaľ záležitosťou koaličných expertov a odborníkov. "Teraz je dôležité, aby sme si dohodli postup, ako dospejeme k finálnemu riešeniu," povedala pre TASR pred koaličným stretnutím s tým, že aj SaS má určitú predstavu.