Koalícia navrhla, aby poslanca bolo možné vykázať i z rokovania výboru

Bratislava 27. februára (TASR) - Vykázať poslanca Národnej rady (NR) SR, ktorý nedodržiava rokovací poriadok, by malo byť možné aj z rokovania parlamentného výboru. Navrhujú to koaliční poslanci Anna Andrejuvová, Gábor Grendel, Milan Vetrák (všetci OĽANO) a Miloš Svrček (Sme rodina) v rámci novely zákona o rokovacom poriadku NR SR, ktorú predložili do parlamentu. Poslanci avizujú aj predloženie Etického kódexu poslanca NR SR. Upraviť sa majú tiež výšky pokút za urážlivé a neetické správanie sa poslancov v pléne.



Poslanci navrhujú vztiahnuť pravidlá na zabezpečenie poriadku v rokovacej sále pléna parlamentu i na rokovanie výborov. Takáto úprava podľa nich doteraz absentovala a poslanca nebolo možné napríklad vykázať z rokovacej miestnosti výboru ani vtedy, ak nedodržiaval predpísané protipandemické opatrenia.



Novelou tiež chcú určiť presnú výšku pokút, ktoré udeľuje mandátový a imunitný výbor. Poslanec, ktorý "urazil orgán národnej rady alebo poslanca alebo iného ústavného činiteľa a za svoje správanie sa neospravedlnil", by mal po novom dostať pokutu 1000 eur. Doteraz zákon hovoril o pokute do 1000 eur. Pokutu vo výške 500 eur by mohol výbor uložiť poslancovi, ktorý porušil etický kódex poslanca, doteraz to bolo do 500 eur. "Návrhom zákona sa spresní výška pokút a mandátový a imunitný výbor už nebude môcť rozhodovať aj o výške ukladanej pokuty, keďže tá už bude presne daná," vysvetlili predkladatelia.



Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. júna.