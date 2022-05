Koalícia nemá dohodu na detskom komisárovi ani šéfovi kontrolórov

Bratislava 25. mája (TASR) - Koalícia nemá dohodu na menách, ktoré obsadia posty predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR ani komisára pre deti. Poslanci Národnej rady (NR) SR majú o personálnych otázkach hlasovať v stredu večer na záver schôdze.



Poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga novinárom povedal, že v koalícii sa nedohodli tak, že všetci by volili jedno meno, dohoda je na "zelenej karte". Aj predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský hovorí, že v koalícii nie je dohoda na tom, že sa vôbec niekto zvolí. "Koalícia funguje štandardne, nie je dohodnutá na ničom, ideme freestyle," poznamenal.



Šeliga predpokladá, že v prípade šéfa NKÚ postúpia do druhého kola Štefan Kišš a Ľubomír Andrassy. Pri detskom komisárovi by mohli do opakovanej voľby podľa Šeligu postúpiť Janette Motlová a Jozef Mikloško.



Rozhodovanie o zostávajúcich personálnych otázkach bude ako posledný bod schôdze a nebude viazané na tradičné hlasovanie o 17.00 h. Poslancov čaká voľba predsedu i podpredsedu NKÚ, voľba komisára pre deti, člena Správnej rady Ústavu pamäti národa. Tiež opakovaná voľba členov Rady Slovenského pozemkového fondu.