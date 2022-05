Koalícia nevie o tom,že by prezidentka nemala podpísať rodinný balíček

Bratislava 29. mája (TASR) – Koalícia nemá informácie o tom, že by prezidentka SR Zuzana Čaputová nemala podpísať rodinný balíček z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý tento týždeň prešiel parlamentom. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike sa na tom zhodli poslanci Národnej rady SR Marek Šefčík (OĽANO) a Radovan Kazda (SaS).



Šefčík verí, že prezidentka je prorodinná a zákon podpíše. Poslanec mimoparlamentného Hlasu-SD Ján Ferenčák povedal, že strana nechá rozhodnutie na prezidentke. Rovnako tak urobí aj Smer-SD, potvrdil to jeho podpredseda Erik Kaliňák.



Ľudia podľa slov Ferenčáka čakajú na pomoc a tá neprichádza, poukázal na narastajúcu infláciu, ale aj na najdrahšiu naftu v krajinách V4. "Balíček nepomohol seniorom, pracujúcim, ktorí nemajú deti, ani chudobným. Pomohol bohatým ľuďom," uviedol. Podľa Šefčíka však ide o pomoc pre rodiny. Kazda sa vyjadril, prečo s týmto balíčkom SaS nesúhlasila. Poukázal napríklad na to, že tento návrh nepomáha adresne. Kaliňák poznamenal, že všetky okolité krajiny riešia ceny energií či ceny benzínu a nikto nerieši "krúžkovné". Zníženie spotrebných daní na benzín by podporili poslanci Hlasu-SD aj Smeru-SD.



Diskutujúci sa dotkli aj témy zvyšovania platov učiteľov. Šefčík verí, že sa so Sas aj s ministrom financií na zvyšovaní platov dohodnú. "Krúžkovné" označil Kazda za opatrenie, ktoré "nie je absolútne pripravené". Podľa neho to nie je žiadna priorita, ako dôvod uviedol nízke platy pedagógov. Namiesto toho sa mali radšej zvýšiť platy učiteľov a zdravotníkom, tvrdí poslanec SaS.



Koalícia podľa Kazdu funguje aj ďalej. "SaS sa jednoznačne cíti ako súčasť koalície," vyhlásil. OĽANO podľa slov Ševčíka cíti, že SaS je súčasťou koalície. Podpredseda Smeru-SD poukázal na to, že táto vláda je prekonaná a nemá dôveru. Smer-SD podľa Kaliňáka pracuje s ústavnými právnikmi na koncepte petície za referendum, ktoré by sa malo týkať aj predčasných volieb. Predstaviť ho plánujú budúci týždeň. Cieľom je, aby sa referendum uskutočnilo počas jesenných volieb. Ferenčák dodal, že koalícia sa už mesiace háda namiesto toho, aby prijala účinné opatrenia pre ľudí. Dvojica diskutujúcich z koalície sa zhodla na tom, že vláde sa darí v reformách a prijímajú sa aj dôležité zákony.