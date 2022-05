Koalícia nie je dohodnutá na Matovičovom balíku, má sa ďalej rokovať

Bratislava 17. mája (TASR) - Koalícia naďalej nemá finálnu dohodu na inflačnom balíku na pomoc rodinám z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Diskutovať ešte mali SaS s Matovičom. Z vyjadrení zástupcov koalície pre TASR vyplýva, že liberáli návrh nevetujú, no ani ho nepodporia v Národnej rade (NR) SR.



Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš uviedol, že návrh má ísť v stredu (18. 5.) na vládu a vo štvrtok (19. 5.) do parlamentu. "Naďalej je podpora troch strán, Sme rodina, Za ľudí a OĽANO, pre inflačnú pomoc rodinám 200 eur na dieťa v týchto ťažkých časoch," uviedol Šipoš pre TASR. Dodal, že podľa posledných vyjadrení by SaS nemala za návrh hlasovať, no nebude ho blokovať.



SaS namieta, že doteraz nevidela finálny návrh. "Nesúhlasíme, aby sa takéto vážne zákony prijímali v skrátenom legislatívnom konaní bez riadneho medzirezortného pripomienkového konania. Nebudeme hlasovať o niečom, čo sme si nemohli ani pozrieť, je to nepredstaviteľné," uviedla pre TASR predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Na otázku o odchode SaS z koalície odpovedala, že to aktuálne nie je predmetom diskusie. Ak sa však podobným spôsobom bude "znásilňovať" legislatívny proces, aj partneri by si podľa nej mali byť vedomí toho, čo je ich priorita.



Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga hovorí, že finálne paragrafové znenie by mali dostať od rezortu financií počas utorka. SaS by podľa jeho informácií mala vetovať jedine zvyšovanie daní. Diskutovať sa pritom malo napríklad o zvyšovaní daní z tvrdého alkoholu či hazardu. Šeliga ozrejmil, že pri alkohole by sa mohla zvýšiť aspoň o toľko, koľko je inflácia, keďže alkohol nie je vec bežnej spotreby. Dodal, že SaS mala predstaviť svoj plán pomoci a ďalej rokovať s rezortom financií. Strana Za ľudí podmieňuje prijatie Matovičovho balíka kompenzáciami pre samosprávy. Zároveň požaduje, aby z pomoci nevypadli rodiny starajúce sa o deti so zdravotným postihnutím.



Koalícia diskutuje ďalej aj o voľbe komisára pre deti. Podľa slov Šipoša a Šeligu budú mať v prvom kole voľby v NR SR zelenú kartu. Šeliga očakáva, že do druhého kola by mohli postúpiť Janette Motlová a Jozef Mikloško. SaS má o postupe ešte rokovať.