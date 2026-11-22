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Koalícia ochotných sa podľa Blanára preceňuje, Šimečka chce účasť SR
Blanár zároveň odmietol pôsobenie slovenských vojakov na Ukrajine v rámci bezpečnostných záruk po uzavretí mieru.
Autor TASR
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Bratislava 22. novembra (TASR) - Zoskupenie Koalícia ochotných sa preceňuje a dôležitejšie sú rokovania na úrovni EÚ a NATO. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike, v ktorej diskutoval s predsedom opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michalom Šimečkom. Ten je, naopak, presvedčený, že Slovensko nesmie chýbať, keď sa rokuje o budúcej bezpečnostnej architektúre Európy.
Blanár zároveň odmietol pôsobenie slovenských vojakov na Ukrajine v rámci bezpečnostných záruk po uzavretí mieru. „SR nepošle počas nášho vládnutia ani jedného vojaka na Ukrajinu,“ zdôraznil. Zároveň pripomenul, že Rusko dlhodobo deklaruje, že v prípade uzavretia mieru sú pre nich vojaci z krajín EÚ alebo NATO na území Ukrajiny neprijateľní. Šimečka v pôsobení slovenských vojakov nevidí problém, ak to bude v súlade s medzinárodným právom a za účasti celej Koalície ochotných alebo všetkých členských krajín EÚ.
Pri pôžičke pre Ukrajinu, na ktorej súčasná vláda odmieta participovať, Šimečka uviedol, že najlepšie by bolo nájsť spôsob, ako pri nej využiť zmrazené ruské aktíva. Treba si však podľa neho uvedomiť, že ak by Ukrajina skolabovala, ekonomické dôsledky pre Slovensko by boli oveľa horšie, nehovoriac o bezpečnostných dôsledkoch. Ani Šimečka si však nemyslí, že je správne spájať pôžičku so schválením európskeho rozpočtu, ako to naznačil nemecký kancelár Friedrich Merz. Odsúdil však aj následné expresívne vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na Merzovu adresu.
Blanár v diskusii obhajoval aj stretnutie medzivládnej komisie s Ruskom a prerokovanie správy o ňom 17. novembra. Stretnutie podľa neho neriešilo prehlbovanie spolupráce s Ruskom, ale Slovensko na ňom obhajovalo svoje záujmy. „Lebo keď to nebudeme robiť a bude potrebné, aby sa zaplatilo, keď prehráme arbitráž v hodnote 10 miliárd, potom budú kričať, že sme nič neurobili,“ vysvetlil v súvislosti s kontraktom štátneho Slovenského plynárenského priemyslu na odber ruského plynu a rozhodnutím EÚ o zákaze dovozu ruského plynu od jesene 2027. Vláda sa správou o rokovaní zaoberala 17. novembra podľa Blanára preto, lebo on chcel byť vtedy osobne prítomný a v iných dňoch mal odlišné pracovné povinnosti.
Diskusia sa dotkla aj domácej politiky. Šimečka oznámil, že ak prejde koaličný návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia a prezident ho podpíše, PS podá podnet na Ústavný súd SR. Blanár návrh obhajoval, pri voľbe poštou totiž podľa neho nie je zabezpečená jej ústavnosť. Povedal tiež, že 2000 hlasovacích lístkov zo zahraničia prišlo až po uskutočnení volieb, takže nemohli byť započítané. Šéf diplomacie zároveň deklaroval, že ak návrh prejde, ambasády a zastupiteľstvá budú pripravené voľbu pre Slovákov v zahraničí sprostredkovať.
Blanár si takisto myslí, že Smer-SD je pripravený rokovať s nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom o jeho podpore pre koaličné návrhy. „Ja si myslím, že premiér Robert Fico má trpezlivosť nekonečnú a jediný záujem, ktorý nás spája, je, aby sme mohli dovládnuť a udržať stabilitu, ktorá je veľmi dôležitá v tomto období,“ reagoval na otázku moderátora, či má ešte Fico trpezlivosť rokovať s odídencami z klubov iných koaličných strán.
Blanár zároveň odmietol pôsobenie slovenských vojakov na Ukrajine v rámci bezpečnostných záruk po uzavretí mieru. „SR nepošle počas nášho vládnutia ani jedného vojaka na Ukrajinu,“ zdôraznil. Zároveň pripomenul, že Rusko dlhodobo deklaruje, že v prípade uzavretia mieru sú pre nich vojaci z krajín EÚ alebo NATO na území Ukrajiny neprijateľní. Šimečka v pôsobení slovenských vojakov nevidí problém, ak to bude v súlade s medzinárodným právom a za účasti celej Koalície ochotných alebo všetkých členských krajín EÚ.
Pri pôžičke pre Ukrajinu, na ktorej súčasná vláda odmieta participovať, Šimečka uviedol, že najlepšie by bolo nájsť spôsob, ako pri nej využiť zmrazené ruské aktíva. Treba si však podľa neho uvedomiť, že ak by Ukrajina skolabovala, ekonomické dôsledky pre Slovensko by boli oveľa horšie, nehovoriac o bezpečnostných dôsledkoch. Ani Šimečka si však nemyslí, že je správne spájať pôžičku so schválením európskeho rozpočtu, ako to naznačil nemecký kancelár Friedrich Merz. Odsúdil však aj následné expresívne vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na Merzovu adresu.
Blanár v diskusii obhajoval aj stretnutie medzivládnej komisie s Ruskom a prerokovanie správy o ňom 17. novembra. Stretnutie podľa neho neriešilo prehlbovanie spolupráce s Ruskom, ale Slovensko na ňom obhajovalo svoje záujmy. „Lebo keď to nebudeme robiť a bude potrebné, aby sa zaplatilo, keď prehráme arbitráž v hodnote 10 miliárd, potom budú kričať, že sme nič neurobili,“ vysvetlil v súvislosti s kontraktom štátneho Slovenského plynárenského priemyslu na odber ruského plynu a rozhodnutím EÚ o zákaze dovozu ruského plynu od jesene 2027. Vláda sa správou o rokovaní zaoberala 17. novembra podľa Blanára preto, lebo on chcel byť vtedy osobne prítomný a v iných dňoch mal odlišné pracovné povinnosti.
Diskusia sa dotkla aj domácej politiky. Šimečka oznámil, že ak prejde koaličný návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia a prezident ho podpíše, PS podá podnet na Ústavný súd SR. Blanár návrh obhajoval, pri voľbe poštou totiž podľa neho nie je zabezpečená jej ústavnosť. Povedal tiež, že 2000 hlasovacích lístkov zo zahraničia prišlo až po uskutočnení volieb, takže nemohli byť započítané. Šéf diplomacie zároveň deklaroval, že ak návrh prejde, ambasády a zastupiteľstvá budú pripravené voľbu pre Slovákov v zahraničí sprostredkovať.
Blanár si takisto myslí, že Smer-SD je pripravený rokovať s nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom o jeho podpore pre koaličné návrhy. „Ja si myslím, že premiér Robert Fico má trpezlivosť nekonečnú a jediný záujem, ktorý nás spája, je, aby sme mohli dovládnuť a udržať stabilitu, ktorá je veľmi dôležitá v tomto období,“ reagoval na otázku moderátora, či má ešte Fico trpezlivosť rokovať s odídencami z klubov iných koaličných strán.