Koalícia predloží uznesenie k novele o neziskových organizáciách

Bratislava 3. apríla (TASR) - Koalícia chce predložiť na aktuálnu schôdzu Národnej rady (NR) SR uznesenie k novele zákona o neziskových organizáciách. Chce ním okrem iného odmietnuť, že legislatíva je „ruským zákonom“ a upozorniť na to, že vychádza z európskych štandardov a jej cieľom je stransparentniť financovanie a činnosť organizácií. Plánuje ním konštatovať, že organizátori protestov s názvom Nie ruskému zákonu sledujú len ochranu súkromných finančných záujmov viacerých opozičných predstaviteľov a ich rodín a odsúdiť to. Avizoval to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).



„Chcem občanom povedať, že sú klamaní. Pod heslom Nie ruský zákon sa má skrývať to, aby sme sa nedozvedeli, kto všetko z tých peňazí žije, kto napríklad organizuje aj štvrtkové občianske zhromaždenie, koľko to bude stáť peňazí a koľko to stálo peňazí doteraz. Myslím si, že verejnosť si také informácie zaslúži,“ skonštatoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Koalícia podľa Gašpara rešpektuje právo ľudí zhromažďovať sa, no za organizáciou protestov vidí iný dôvod. „Je to jednoducho zakrývaním toho, ako tu v posledných rokoch žili občianske a mimovládne združenia, ktoré robia politiku a prijímali prostriedky z finančného rozpočtu, rôznych európskych grantov a nikto nevie načo a za akým účelom a cieľom,“ podotkol. Poukázal pri tom na to, že občianske združenie Projekt Fórum, v ktorom má byť štatutárom mama lídra opozičného PS Michala Šimečku, má vrátiť peniaze jednej z európskych agentúr. „Lebo nevedia agentúre grant vydokladovať,“ doplnil.







K téme sa vyjadril aj vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra. V navrhovanej legislatíve nie je podľa neho niečo, čo by znemožňovalo fungovanie mimovládnych organizácií. Mieni, že úprava vychádza i z európskej legislatívy. Odmietol, že by išlo o akýsi ruský zákon. Poslanec NR SR Adam Lučanský (SNS) v tejto súvislosti pripomenul, že z návrhu sa má vypustiť zámer označovania organizácií prijímajúcich prostriedky zo zahraničia presahujúce 5000 eur za kalendárny rok ako organizácie so zahraničnou podporou.



Novela ešte mohla prejsť aj ďalšou úpravou, návrhy majú poslanci Hlasu-SD. „Poslanecký klub Hlasu má prísť so svojím návrhom riešenia v pondelok, utorok. My ho budeme detailne skúmať. (...) Podľa jeho povahy, kvality, vylepšenia, ktoré avizujú, sa budeme rozhodovať, ako k nemu pristúpime,“ povedal Gedra. Poukázal však na to, že na uznesení sa zhodli všetky poslanecké kluby vládnej koalície. Poslanec Michal Bartek (Hlas-SD) potvrdil, že k návrhu budú mať poslanecký klub. Nepredpokladá však, že nastanú výrazne zmeny. „Možno nejaké posuny alebo to, že lobing by sa prípadne mohol riešiť ako úplne samostatná kapitola,“ ozrejmil.



V Bratislave sa vo štvrtok koná pochod proti novele zákona o mimovládnych organizáciách z dielne poslancov za koaličnú SNS. Tá je aktuálne v parlamente. Má priniesť niekoľko zmien, viaceré upravujú pozmeňujúce návrhy. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenie s ročným príjmom nad 35.000 eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.



Návrh má zaviesť tiež reguláciu lobingu. Organizácie podľa neho budú môcť lobing vykonávať, len ak ho budú mať zapísaný v registri, pričom každé tri mesiace budú musieť zverejňovať správu o vykonanom lobingu. Navrhujú sa aj tresty za porušenie. Výnimku spod definície lobingu by mali mať odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a športové organizácie. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by tiež podľa návrhu mali byť povinnými osobami. Povinné by však mali byť poskytnúť iba informácie o hospodárení s danými prostriedkami.