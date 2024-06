Koalícia pripravuje v súvislosti s útokom na premiéra tzv. lex atentát

Bratislava 1. júna (TASR) - Koalícia pripravuje v súvislosti s útokom na premiéra Robert Fica (Smer-SD) viacero legislatívnych novelizácii a zámerov, tzv. "lex atentát". "Bude to viackrokové," potvrdil minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) s tým, že jednotlivé návrhy mali doručiť ministerstvá spravodlivosti, vnútra, obrany či kultúry. Opozícia podľa poslanca Mariána Viskupiča (SaS) o návrhoch zatiaľ nič nevie. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko.



Podľa Viskupiča je v poriadku, ak si koalícii dáva na ich tvorbu viac času. "Nie je nič horšie, než šiť veci horúcou ihlou. Radšej nech ich chystajú mesiac, veď krajina funguje, bezpečnosť je zabezpečená," povedal poslanec. Verí, že k tomu bude aj diskusia v parlamente.



Strana Smer-SD stojí po atentáte na predsedu vlády za ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Zároveň nevidí pri atentáte zo strany ochranky žiadne pochybenia, povedal Takáč. Nemyslí si, že šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ) Pavol Krejčí by mal byť postavený mimo služby. "Bezpečnosť ústavných činiteľov aj opozičných politikov je stopercentne zabezpečená z pohľadu ministerstva vnútra," skonštatoval Takáč. Pripomenul, že prebieha stále vyšetrovanie atentátu.



Viskupič taktiež apeluje na vyšetrenie incidentu. Ochranka podľa Viskupiča musí zmeniť svoje postupy. Poslanec si zároveň myslí, že Krejčí mohol dočasne položiť svoju funkciu alebo ju pozastaviť. "Bol by to prejav kultúry alebo ukázania zodpovednosti, lebo problém sa stal," podotkol. Fico bude podľa Viskupiča vedieť situáciu posúdiť a zhodnotiť, či jeho ochrankári pochybili.



O zdravotnom stave premiéra bolo podľa Takáča dostatočne informované a odmieta jeho spochybňovanie. Viskupič naopak poukázal na to, že ak by ošetrujúci lekári vystúpili a povedali základné veci o Ficovom stave, bol by menší priestor na špekulácie.



Fico sa podľa Takáča môže na pozíciu predsedu vlády vrátiť po mesiacoch. S kolegami zo strany majú dohodu, že premiéra nevyrušujú a nechávajú čas na rekonvalescenciu. Minister taktiež nevie, či Fico príde na inauguráciu novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho 15. júna.



Slovensko je podľa Viskupiča na križovatke. "Jedna vec je, kam to chce ťahať SNS, a tam sa Slovensko nesmie vybrať. To je obmedzovanie slobody, novinárskej slobody, obmedzovanie vyjadrení. Vidím aj druhú cestu, ktorá je inteligentnejšia," skonštatoval.