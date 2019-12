Koalícia PS/Spolu podá podnet na ministra Richtera za letáky

Bratislava 16. decembra (TASR) - Mimoparlamentná koalícia PS/Spolu pripraví podanie na ministra práce Jána Richtera (Smer-SD), ktorý podľa nej zneužíva ministerstvo práce na volebnú kampaň. Transparency International Slovensko upozornila, že minister dal vytlačiť a v týchto dňoch rozposlať dva a štvrť milióna kusov letákov s názvom "Pomáhame Ľuďom". Expert koalície PS/Spolu na právny štát Pavel Nechala považuje postup ministra za bezprecedentný zásah do korektnosti volebnej súťaže.



"Informácie v letákoch nie sú ani urgentné, ani aktuálne. Slúžia iba na propagáciu ministra Richtera počas volebnej kampane," zdôraznil Nechala.



Koalícia avizovala, že využije dostupné právne prostriedky, aby bránila zneužívaniu verejných funkcií v prospech politickej strany Smer-SD. "Podáme návrh na konanie na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Je zrejmé, že Richter využil svoju funkciu a právomoci na získavanie výhod v prospech vlastnej politickej strany. Používal aj symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný prospech," tvrdí Nechala.



Koalícia iniciuje konanie aj pred Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán a na Ministerstve vnútra SR. Zákon o volebnej kampani zakazuje činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán a kandidátov v čase ustanovenom na volebnú kampaň.



Podpredseda Spolu a expert koalície na sociálne veci Jozef Mihál zdôraznil, že je obzvlášť smutné, ak politici zneužijú verejné zdroje určené na sociálnu politiku a podporu rodín. "Smer-SD je bohatá politická strana s vysokým príspevkom na činnosť zo štátneho rozpočtu. Majú dosť straníckych peňazí na štedrú volebnú kampaň. Konanie ministra Richtera je o to trápnejšie," dodal Mihál.



Richter už v piatok (13.12.) počas tlačovej konferencie k právnym zmenám od januára 2020 avizoval, že ministerstvo dá tieto letáky tlačiť, "aby ľudia o nich vedeli, lebo opatrení je od 1. januára relatívne veľmi veľa". "Nepamätám si obdobie, kedy bolo toľko otázok, dotazov k jednotlivým zákonom. Možno to súvisí s tým, že všetky neboli vládne, boli aj poslanecké a neboli natoľko verejnosti jednotlivé opatrenia známe," uviedol v súvislosti s novelami Richter.