Koalícia rieši novelu zákona o preukazovaní pôvodu majetku

Bratislava 17. októbra (TASR) - Koalícia diskutuje o novelizácii zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Detaily o zmene v legislatíve zatiaľ jej predstavitelia nepovedali. Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič hovorí v súvislosti s prijatím novely o zadosťučinení sľubom. Strana SaS uviedla, že vychádzajúc z programového vyhlásenia vlády finalizuje ministerstvo spravodlivosti návrh riešenia. Najskôr s ním chce ale oboznámiť partnerov na koaličnej rade.



"Na Slovensku dnes približne milión ľudí žije z ruky do úst. Zároveň máme tisícky ľudí, ktorí si užívajú mnohomiliónové majetky a nemajú ako dokázať, že ich legálne nadobudli," poznamenal Matovič s tým, že majetky zrejme pochádzajú z podvodov, "rozkrádačiek verejných zdrojov", korupcie, neplatenia faktúr svojim dodávateľom. Hovorí o nečestne zarobených peniazoch, ktoré by teda podľa ústavy nemali požívať žiadnu ochranu.



Matovič kritizoval predchádzajúce vlády, ktoré súčasné "bezzubé" znenia zákona prijali. "Mali by sme konečne buchnúť po stole, upratať aj v tejto veci, zadosťučiniť svojim sľubom, prijať naozaj účinný zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý nečestne nadobudnuté majetky milionárom zoberie a tieto majetky budeme môcť použiť na to, aby sme pomohli práve tej skupine ľudí, ktorí nevedia, z čoho zaplatia zajtrajšie účty," vyhlásil Matovič. Deklaroval, že hľadá a bude hľadať podporu v koalícii. Verí, že žiaden partner túto snahu nebude sabotovať a napokon zmenu spoločne prijmú.



Strana SaS považuje za dôležité, aby sme mali funkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku. "Aby napríklad politici nemohli svoje príjmy a majetky skrývať za rodinných príslušníkov. Dlhodobo sme upozorňovali na to, že platný Ficov zákon je bezzubý, čo dokazovalo viacero prípadov v minulosti," uviedla strana s tým, že rezort spravodlivosti pripravuje návrh.



Sme rodina rovnako potvrdilo, že tému v koalícii riešia. "Čakáme na ďalšie návrhy, ktoré majú byť predložené na koaličnej rade, a potom sa môžeme k tomu bližšie vyjadriť," uviedlo tlačové oddelenie hnutia.



Matovič spolu s podpredsedom strany za ľudí Jurajom Šeligom začiatkom mesiaca poukázali na nedostatky súčasného znenia zákona. Šeliga poznamenal, že celý proces pri preukazovaní pôvodu majetku je aktuálne komplikovaný a zdĺhavý, pričom počas neho môžu preverované osoby prepisovať majetky napríklad na príbuzných. Tvrdí, že zákon sa dá ľahko obísť a jeho novelizácia je otázkou elementárnej spravodlivosti.