Koalícia rokuje o predĺžení lockdownu a podmienkach pre zaočkovaných

Na archívnej snímke predseda NRSR Boris Kollár (Sme rodina) počas 51. schôdze NRSR v Bratislave 23. novembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 6. decembra (TASR) - Koalícia rokuje o predĺžení tzv. lockdownu. Názory partnerov sa rôznia. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) predstavil návrh opatrení, ktorý počíta s predĺžením lockdownu do 16. decembra a následným postupným uvoľňovaním opatrení. OĽANO s ním súhlasí. SaS a Za ľudí žiadajú uvoľnenie opatrení pre ľudí zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Sme rodina chce uvoľnenie aj pre testovaných ľudí a volá po kompromise.Premiér Eduard Heger (OĽANO) pred rokovaním zdôraznil, že cieľom opatrení je bezpečný návrat očkovaných ľudí do normálneho života. Lengvarského návrh označil za začiatok výhod pre očkovaných. V boji s krízou nového koronavírusu podľa premiéra pomôže najmä výrazné zvýšenie zaočkovanosti.Expremiér, minister financií a šéf OĽANO Igor Matovič návrhy odborníkov a ministra Lengvarského podporuje a kritizuje SaS. "" vyhlásil Matovič. Zdôraznil potrebu zníženia mobility a zvýšenia zaočkovanosti.Strana SaS chce na koaličnej rade hovoriť o uvoľňovaní opatrení, o otváraní obchodov a prevádzok pre zaočkovaných. Otvoriť mieni aj tému odškodňovania prevádzok dotknutých lockdownom či režimu OTP v dopravných prostriedkoch.Hnutie Sme rodina sa podľa lídra Borisa Kollára zrejme pridá na stranu SaS. "" povedal Kollár, ktorý žiada uvoľnenie opatrení nielen pre očkovaných a po prekonaní ochorenia COVID-19, ale aj pre ľudí s negatívnym testom. Kollár zároveň uviedol, že koalícia musí nájsť kompromisné riešenie.Názor odborníkov podporuje aj Juraj Šeliga zo strany Za ľudí. Jeho stranícka šéfka Veronika Remišová žiada uvoľňovanie opatrení pre zaočkovaných. Chce tiež, aby sa opatrenie prijali nielen na nasledujúci týždeň, ale minimálne do 9. či 10. januára. Remišová odmieta celoplošný lockdown pre očkovaných i neočkovaných. Podľa Šeligu aj ona podporí názor odborníkov. "" doplnil Šeliga.