Koalícia sa dohodla na sfunkčnení Rady Slovenského pozemkového fondu

Na archívnej snímke poslanec NR SR Juraj Šeliga. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. januára (TASR) - Koaličná rada sa zhodla na potrebe sfunkčniť Radu Slovenského pozemkového fondu (SPF), Národná rada (NR) SR by mala na blížiacej sa riadnej schôdzi dovoliť jej chýbajúcich členov. V otázke zmeny kompetencií šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR zhoda medzi partnermi nie je. Pre TSAR to uviedli viacerí zástupcovia koaličných strán.," uviedla pre TASR šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Šéf klubu OĽANO Michal Šipoš potvrdil, že chýbajúcich členov rady by mali voliť poslanci NR SR už na najbližšej riadnej schôdzi.Čo sa týka generálneho prokurátora, podľa Zemanovej si táto téma vyžaduje samostatnú diskusiu, aby napokon neprišli s reformou, ktorá neprejde. "," dodala s tým, že potrebná je aj diskusia s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.Podľa Šipoša by bolo dobré upraviť zákony týkajúce sa generálnej prokuratúry, aspoň využívanie sporného paragrafu 363 Trestného zákona. "Ale," poznamenal.," poznamenal pre TASR v tejto súvislosti podpredseda strany za ľudí Juraj Šeliga.Zhoda v koalícii nie je ani v otázke zmeny Ústavy SR v súvislosti s referendom o skrátení volebného obdobia NR SR. Šipoš i Zemanová považujú predloženie novely zo strany koaličného poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) za porušenie koaličnej dohody. Hovoria o potrebe minimalizovať situácie, keď koaličný poslanec predloží do parlamentu návrh bez súhlasu partnerov. Šipoš zdôraznil, že koaličná zmluva sa musí dodržiavať. "," doplnil. Svrčekov návrh tak zrejme koaličné strany nepodporia.Šeliga doplnil, že koaličná rada sa zaoberala aj procesom delimitácie dokumentov v Ústave pamäti národa (ÚPN). Podľa jeho slov sa má proces preveriť, aby mali k dispozícii aktuálne informácie.Čo sa týka problematiky preskripcie liekov, koaličná rada sa otázkou zatiaľ nezaoberala. "," priblížil Šeliga.