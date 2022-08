Koalícia sa na riešení krízy nedohodla, zíde sa opäť na budúci týždeň

Bratislava 12. augusta (TASR) - Nič z toho, čo bolo povedané na koaličnom rokovaní, nevyzeralo ako kompromis a splnenie kardinálnej podmienky SaS. Po piatkovom stretnutí to skonštatoval líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že vyjednávacie tímy sa stretnú opäť budúci týždeň. Liberáli rátajú s tým, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) neodstúpi z funkcie a ministri SaS po vypršaní ultimáta podajú demisiu a vládu opustia.



"Ide o to, akým chaotickým, zničujúcim spôsobom funguje naša vláda," podotkol Sulík s tým, že ich postoj nemá nič spoločné s osobnými spormi. Matovič je podľa neho osobne zodpovedný za množstvo nesprávnych krokov vlády. SaS sa na tom podľa slov Sulíka nechce podieľať. Zopakovali, že ak Matovič ostane vo vláde, opustí ju SaS. Na piatkovom rokovaní nenadobudol pocit, že by sa niečo malo meniť.



Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský novinárom povedal, že každá strana si na stretnutí povedala svoj postoj k situácii. Rokovania môžu podľa jeho slov smerovať "kamkoľvek".



Piatkové stretnutie vo vládnom hoteli Bôrik zvolalo hnutie OĽANO. Vo štvrtok (11. 8.) jeho predsedníctvo a poslanci vyhlásili, že ich líder Igor Matovič ostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od strany SaS a ich stanovisko je nemenné.



Spor v koalícii sa vyostril potom, ako parlament prelomil veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne Matoviča. Liberáli následne vypovedali koaličnú zmluvu, žiadajú vypracovanie novej. Trvajú na odchode Matoviča z vlády. Pri nesplnení podmienok avizovali ministri SaS na záver augusta demisiu.