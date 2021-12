Koalícia sa ešte nedohodla na forme lockdownu, lídri rokujú i v utorok

Bratislava 7. decembra (TASR) - Koalícia sa zatiaľ nedohodla na ďalších opatreniach a forme predĺženia lockdownu. Lídri koaličných strán sa stretli aj v utorok ráno, majú smerovať ku kompromisom, no tie nie sú definitívne. Rokovať sa zrejme bude až do stredajšieho (8. 12.) zasadnutia vlády, na ktorom by mali odobriť pokračovanie opatrení. SaS nesúhlasí s lockdownom v doterajšej podobe, žiada uvoľnenie pre očkovaných.



"Dnes ráno mali stretnutie lídri, mám pocit, že to smeruje ku kompromisom, tie však nie sú uzavreté ani definitívne," povedala novinárom šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS). Viac nechcela konkretizovať, aby podľa svojich slov nepokazila prípadný kompromis. Všetko sa podľa nej rozhodne v stredu na vláde.



V koalícii zatiaľ nie je definitívna dohoda. SaS nesúhlasí, aby bol lockdown v rovnakej podobe ako doteraz až do 17. decembra. Žiada lockdown len pre neočkovaných. Lockdownom sa podľa Bittó Cigánikovej nič nerieši a nepomáha motivácii dať sa zaočkovať.



Poslanec a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga tvrdí, že koalícia je blízko k dobrej dohode všetkých štyroch strán. "Myslím si, že sa podarila veľmi dobrá dohoda. Ešte je potrebné dotiahnuť niektoré detaily, budú pokračovať rokovania. Verím, že dnes popoludní alebo zajtra premiér s lídrami oznámi túto dohodu," skonštatoval. Bude to podľa neho "k spokojnosti aj epidemiológov, aj občanov".



"Stále rokujeme, nie je nič uzavreté, nechcem dávať čiastkové informácie," povedal novinárom predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Verí, že koalícia dospeje k rozumnému kompromisu. Cieľom je podľa neho očkovanie a to, aby bola ohrozená skupina vo veku 60 rokov a vyššie čo najviac zaočkovaná.



Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský potvrdil, že v pondelok (6. 12.) na koaličnej rade sa k dohode o lockdowne nedospelo. "Predpokladám, že do zasadnutia vlády sa rokovania ukončia. Dohoda nejaká bude musieť byť, pretože sa končí dvojtýždňový lockdown," uviedol pred novinármi.