Koalícia: Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie je dôležitý

Bratislava 27. júla (TASR) - Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie je dôležitý, rovnako aj jeho sfunkčnenie. Zhodli sa na tom strany vládnej koalície Za ľudí, SaS a hnutie Sme rodina. Pripomenuli, že je to aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Matúš Šutaj Eštok, pôsobiaci vo vznikajúcej strane Hlas, spochybňuje sľuby vládnej koalície. Neprekvapuje ho, že ani pri tomto kroku zatiaľ nepredstavila výsledky. Uviedol to v súvislosti s tým, že úrad ešte nie je sfunkčnený a nemá predsedu.



Vicepremiérka a podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová deklarovala, že strana Za ľudí presadzuje čo najskoršie sfunkčnenie úradu, aby mohol čo najskôr začať pracovať. "Boj proti korupcii by mal byť prioritou všetkých členov koalície a verím, že nás v tom podporia," zdôraznila. Pripomenula, že vytvorenie úradu bolo jedným z protikorupčných opatrení, ktoré presadzovala v minulom volebnom období.



"Ak chceme účinne bojovať proti korupcii, tí, ktorí korupciu oznámia, musia byť dostatočne chránení, keďže v minulosti sa bežne stávalo, že práve oznamovatelia korupcie boli rôznym spôsobom šikanovaní či vyhodení zo zamestnania," uviedla pre TASR. Podotkla, že oznamovanie korupcie na Slovensku je na nízkej úrovni a pravidelne sa na to sťažujú aj orgány činné v trestnom konaní.



Strana SaS zdôraznila, že celé programové vyhlásenie vlády myslí vážne a vníma tak aj rozhodnutie o zriadení úradu na ochranu oznamovateľov korupčnej činnosti. "SaS dlhodobo povzbudzuje verejnosť, aby pred neprávosťami nezatvárala oči," dodala Marie Stracenská z komunikačného oddelenia strany.



"Bez ohľadu na politickú garnitúru je toto jedna z najdôležitejších vecí, ktoré treba riešiť. Vieme už z minulosti, ako krajina fungovala, preto je to veľmi dôležité," skonštatovalo hnutie Sme rodina. Poukázalo na to, že sfunkčnenie úradu je obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády, teda sa tým budú zaoberať.



Šutaj Eštok tvrdí, že súčasná vláda zlyháva aj v riešení oveľa zásadnejších otázok, napríklad v boji s nastupujúcou hospodárskou krízou a nezamestnanosťou. Hovorí o vláde amaterizmu, ktorá nedokáže efektívne pracovať so štátnymi inštitúciami. "Svoje predvolebné sľuby v oblasti čistoty a transparentnosti už niekoľkokrát porušila, takže ma vôbec neprekvapuje, že ani pri tomto konkrétnom kroku zatiaľ nepredstavila žiadne výsledky," dodal.



Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti stále nemá svojho predsedu. Dvoch už vybraných kandidátov musí schváliť vláda a posunúť do parlamentu. Vláda zatiaľ túto otázku neriešila, odvoláva sa na koronakrízu a svoje protikorupčné nastavenie. Úrad vlády poznamenal, že ochrana oznamovateľov korupcie bola potrebná predovšetkým v čase predchádzajúcich vlád. Na otázku, kedy bude posudzovať vybraných kandidátov, úrad vlády priamo neodpovedal.



Vládu na sfunkčnenie úradu vyzvala aj nadácia Zastavme korupciu ešte v apríli.