Koalícia trvá na dôvodnosti zrýchleného prijatia tzv. lex atentát

Bratislava 18. júna (TASR) - Zástupcovia vládnej koalície trvajú na dôvodnosti skráteného legislatívneho konania k tzv. lex atentát, návrhu vládnych zmien v súvislosti s bezpečnostnou situáciou po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Predkladateľ a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) počas diskusie v pléne Národnej rady (NR) SR hovoril o jasných dôvodoch na zrýchlený režim. Verí v rýchle prijatie legislatívy, aby sa situácia mohla postupne upokojiť.



"Dôvody na skrátené legislatívne konanie sú dané čistejšie ako kedykoľvek inokedy práve potrebou ochrany všetkých tých, ktorí sa aktívne podieľajú na verejnom živote," zdôraznil Kaliňák. Zopakoval, že lex atentát má pomôcť k upokojeniu, zmenšeniu trecích plôch či zníženiu rizika napätia na zhromaždeniach.







Tibor Gašpar (Smer-SD) poukázal na aktuálnu situáciu v spoločnosti. Podčiarkol potrebu ochrany verejných činiteľov. Pripomenul, že vyhrážkam čelia aj viacerí poslanci. Mimoriadne okolnosti preto podľa neho môžu stále pretrvávať, preto treba zmeny prijať. Apeloval aj na predchádzanie eskalácii napätia a obhajoval dôvody na skrátené legislatívne konanie. Deklaroval, že vláda nechce občanom obmedzovať práva. Má však podľa neho záujem zabezpečiť ľuďom právo na pokojné protesty a zvýšiť na nich bezpečnosť.



Ján Mažgút (Smer-SD) rovnako odmieta, že by mal lex atentát obmedzovať práva občanov. Citoval dôvodovú správu, podľa ktorej sa upravujú niektoré podmienky zhromažďovania, a to v súlade s medzinárodným dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd. Richard Glück (Smer-SD) pripomenul, že v krajine spáchali atentát na premiéra a pýta sa, kedy inokedy je dôvod na zrýchlené prijatie zmien.



Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) sa vyjadril k výhradám opozície o návrhu na doživotnú rentu dvojnásobnému premiérovi či predsedovi parlamentu. Poznamenal, že aj renta prezidenta má svoj účel, aby vedel dôstojne dožiť život a nebol nútený sa zamestnať. Myslí si, že od štvornásobného premiéra nebude nikto čakať, že čas do dôchodku strávi tým, že sa zamestná v nejakej firme. Čo sa týka bezpečnosti, situácia sa podľa neho eskaluje. Poukázal aj na hrozby smerujúce voči poslancom parlamentu. "Ak vytvárame nástroje pre zvýšenú ochranu politických činiteľov, malo by sa to udiať čo najrýchlejšie," dodal.