Koalícia umožní rokovanie na mimoriadnej schôdzi k stretnutiu v SIS

Bratislava 25. mája (TASR) - Koalícia umožní rokovanie na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR k stretnutiu najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS). Pre TASR to potvrdili predstavitelia koaličných strán.uviedla šéfka klubu SaS Anna Zemanová.poznamenal podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. Dodal, že opozícia má právo na prístup k informáciám, hoci bude schôdza v utajovanom režime, keďže by sa mohlo hovoriť aj o utajovaných skutočnostiach. Poznamenal, že otvorenie chcú umožniť aj preto, lebo šéf Smeru-SD Robert Fico sa uchyľuje ku konšpiráciám.Mimoriadna schôdza NR SR sa má začať v stredu (26. 5.) ráno o 9.00 h. V čase jej trvania by však mala zasadať aj vláda SR. V kuloároch sa preto hovorí, že členovia vlády ani premiér Heger by na rokovaní parlamentu nemuseli byť. Predseda vlády je aktuálne v Bruseli na samite krajín EÚ, uvidí sa teda po jeho návrate. Opozičný Smer-SD, ktorý schôdzu inicioval, však chce, aby na nej práve premiér vysvetlilpredstaviteľov štátu v SIS a tému rokovaní.Na stretnutí na pôde SIS v pondelok 17. mája sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Témou malo byť podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Médiá informovali, že v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS Vladimíra P.Premiér už odmietol, že by sa stretnutie týkalo bývalého šéfa SIS alebo iných vyšetrovaných živých prípadov. Stretnutie sa podľa jeho slov uskutočnilo z jeho iniciatívy, aby sa predstavitelia štátu oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách.