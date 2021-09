Koalícia: Úpravu Trestného poriadku má pripraviť pracovná skupina

Ondrej Dostál (SaS), archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 3. septembra (TASR) - Úpravou spornej časti Trestného poriadku, vďaka ktorej môže generálny prokurátor zrušiť rozhodnutie v prípravnom konaní, sa bude zaoberať pracovná skupina. Tvoriť ju majú zástupcovia koaličných strán, ako aj odborníci na trestné právo. Dohodli sa na tom lídri na štvrtkovej (2. 9.) koaličnej rade. Návrhy na zmeny by mala pracovná skupina priniesť už na najbližšiu koaličnú radu, ktorá má byť v pondelok (6. 9.). Úpravy by sa mali pripraviť na základe programového vyhlásenia vlády.povedal pre TASR predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár. Pracovnú skupinu má viesť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), každá strana má do nej nominovať maximálne dvoch členov.Pracovná skupina má preskúmať zúženie paragrafu 363 Trestného poriadku a dodržiavanie princípu zákonnosti trestného konania. Vládny kabinet sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazal, že budepriblížil pre TASR poslanec parlamentu Ondrej Dostál (SaS).doplnil.V prvej fáze by mali byť súčasťou pracovnej skupiny maximálne dvaja zástupcovia každej koaličnej strany.vysvetlil Dostál s tým, že ak dôjde k nejakej dohode, návrh zrejme prediskutujú aj s prokuratúrou a odbornou verejnosťou. Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) povedal, že súčasťou pracovnej skupiny majú byť aj odborníci na trestné právo.Viacerí predstavitelia koalície hovoria o úprave, respektíve zúžení paragrafu, ktorý dáva možnosť Generálnej prokuratúre (GP) SR zrušiť obvinenie či trestné stíhanie. Zmeny by podľa Kolíkovej mali byť súčasťou plánovanej novelizácie.Paragraf využila GP SR pri zrušení obvinení voči exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému. Šéf prokurátorov Maroš Žilinka reagoval, že ak nebude mať generálny prokurátor možnosť zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, stane sa z neho štatista. Generálny prokurátor musí mať podľa neho právo rozhodnúť, ak došlo k porušeniu zákona.