VIDEO: Koalícia víta schválenie reformy nemocníc

Bratislava 14. decembra (TASR) - Predstavitelia OĽANO, SaS i Za ľudí vítajú schválenie reformy nemocníc. Veria v zlepšenie poskytovania i dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii potom, ako poslanci Národnej rady (NR) SR schválili zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje optimalizáciu siete nemocníc i zavedenie nového spôsobu definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa poďakoval poslancom za podporu návrhu. "Je to skvelá správa pre Slovensko," uviedol. Hovorí o dôkaze, že je tu "jasná vôľa dovládnuť", a to aj s výsledkami. Verí, že koalícii sa podarí vyviesť krajinu z pandémie a prijať zmeny, ktoré Slovensko posunú dopredu.







"To, čo sa dnes schválilo, je len začiatok tvrdej práce pre nás, tak aby sme mohli začať stavať nemocnice, rekonštruovať oddelenia, budovať nové typy zariadení a zriaďovať nové ambulancie a čo je dôležité - personálne posilniť naše zdravotníctvo," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Jeho predchodca a súčasný poslanec Marek Krajčí (OĽANO) zdôraznil, že reforma prináša pacientom nárok na to, aby boli ošetrení a zoperovaní do maximálnej čakacej lehoty určenej odborníkmi.



Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) poznamenala, že optimalizácia siete nemocníc prináša garanciu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.



Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje schválenie reformy nemocníc za znak, že koalícia funguje. Kritizovala bývalé vlády, že podobné zmeny nepretlačili skôr.



Na otázku o fungovaní koalície v súvislosti s tým, že Sme rodina reformu nepodporilo, odpovedal líder OĽANO a minister financií Igor Matovič tým, že cieľom koalície je vydržať vo vláde s ústavnou väčšinou do konca volebného obdobia.



Reformu nemocníc v utorok v parlamente podporilo 76 zo 146 prítomných zákonodarcov, 68 bolo proti, dvaja sa zdržali. Proti bola opozícia i koaličné hnutie Sme rodina. Naopak, za hlasovali aj nezaradení poslanci Miroslav Kollár, Tomáš Valášek a Ján Krošlák.



Šéf Sme rodina a NR SR Boris Kollár výsledok hlasovania rešpektuje. "Nemohli sme vetovať tento návrh, lebo je v programovom vyhlásení vlády. Pokiaľ by sme to vedeli vetovať a oni by to urobili aj tak, bol by to problém," povedal po hlasovaní. Tvrdí, že rešpektuje ich rozhodnutie a zvyšok koalície rešpektuje postoj Sme rodina. Nemá obavu o ďalšie fungovanie koalície.