Koalícia výsledok volieb v ČR víta, opozícia ich optimizmus nezdieľa

Bratislava 10. októbra (TASR) - Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR vítajú výsledok parlamentných volieb v Česku. Opoziční parlamentní poslanci až taký optimizmus nezdieľajú. Poslanec NR SR Juraj Krúpa (OĽANO) v nedeľnej diskusnej relácii O päť minút 12 na RTVS uviedol, že zažívame vlnu únavy z populizmu a extrémizmu v strednej Európe. Poslanca NR SR za Smer-SD Richarda Takáča v relácii naopak výsledky volieb v ČR mrzia, Česi sa podľa neho nepoučili výsledkami minuloročných volieb na Slovensku.



Krúpa vyjadril potešenie, že v českom parlamente už nebudú "komunisti a boľševici". Zároveň upozornil, že hoci koalícia SPOLU vyhrala voľby, hnutie ANO Andreja Babiša má paradoxne viac mandátov. "Je otázne, ako sa zachová prezident ČR Miloš Zeman a koho poverí zostavením vlády. Uvidíme, či nenastanú obštrukcie," skonštatoval.



Poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) zagratuloval Čechom k "výbornému výsledku volieb". Ak sa Zeman bude snažiť, aby Babiš naďalej pokračoval vo funkcii premiéra ČR, budú to podľa neho obštrukcie. "Je jasné, kto vyhral, kto je porazený a kto má väčšinu," skonštatoval. Víta, že v českom parlamente už nebudú mať mandát komunisti, myslí si však, že sociálna demokracia patrí do politického spektra.



Takáč tvrdí, že víťazná koalícia zvíťazila pomocou klamstva v SR, tak aj v ČR. Nevie si predstaviť, ako bude zoskupenie piatich politických strán fungovať. "Česi si asi neuvedomujú, čo ich čaká," vyhlásil. Poslanec NR SR Matúš Šutaj Eštok z mimoparlamentného Hlasu-SD zagratuloval Čechom k výsledku volieb. Päťkoalícia je však podľa neho vždy určitým rizikom stability. Je teda zvedavý, ako to dopadne v Česku. "Mrzí ma, že česká sociálna demokracia už nemá zastúpenie v parlamente," poznamenal s tým, že sa uvidí, či to, čo si zvolili Česi, prinesie "vytúženú zmenu", ktorá bola ohlasovaná pred parlamentnými voľbami v SR i ČR.



To, či sa na slovenskej politickej scéne spojí Hlas-SD so Smerom-SD, Šutaj Eštok nateraz vylúčil. "Neodchádzali sme zo Smeru-SD, aby sme sa vrátili do náručia Roberta Fica," povedal s tým, že Hlas-SD ide svojou vlastnou cestou. Podotkol však, že sa uvidí, ako voliči v najbližších parlamentných voľbách "rozdajú karty". Hlas-SD podľa neho vylučuje spoluprácu len s "fašistami". On sám si však nevie predstaviť spoluprácu ani s Igorom Matovičom (OĽANO). Takáč uviedol, že Smer-SD vylúčil spoluprácu len s ĽSNS. "Ponuku na spoluprácu sme dali všetkým opozičným stranám," podotkol.