Koalícia zatiaľ nepotvrdila mená kandidátov na komisára pre deti

Na archívnej snímke poslankyňa NRSR Anna Zemanová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 1. apríla (TASR) - Koaličné strany zatiaľ nehovoria o konkrétnych menách kandidátov na komisára pre deti. Tvrdia, že rokujú v rámci poslaneckých klubov i v koalícii. OĽANO už vyzvalo mimovládne organizácie, aby odporučili vhodných kandidátov, ktorých by si poslanci osvojili. Záujem opäť kandidovať prejavila poslankyňa parlamentu za OĽANO Katarína Hatráková. Šéf klubu OĽANO Michal Šipoš pripustil, že Hatráková by nemala medzi poslancami dostatočnú podporu na zvolenie. Exposlankyňa Natália Blahová pre TASR potvrdila, že sa jej poslanci neoficiálne pýtali na kandidatúru.povedal pre TASR Šipoš s tým, že zatiaľ neregistruje v klube OĽANO konkrétne návrhy. V predchádzajúcich neúspešných voľbách Šipoš navrhoval do funkcie Hatrákovú, ktorá by chcela kandidovať opäť. Pre TASR uviedla, že ešte s nikým o svojej podpore nerokovala a návrh sama za seba nepodá. Šipoš hovorí, že budú o tom rokovať na poslaneckom klube.skonštatoval.Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová si myslí, že je potrebné sa viac skoordinovať v rámci koalície, aby sa dohodli ešte pred voľbou a nerozbíjali sa hlasy. Dodala, že politikárčenie okolo mien kandidátov je pre nich ľudsky nepríjemné. Dodala, že v SaS majú zopár mien, no nechcela ich konkretizovať. Poslanci SaS však odmietajú Hatrákovú ako kandidátku. Zemanová tiež povedala, že by nemala problém hlasovať za Blahovú.Ani poslanci zo Sme rodina zatiaľ nehovoria o konkrétnych menách. Predseda klubu Peter Pčolinský nevie o tom, že by chcel niekto z hnutia navrhovať kandidáta.dodal.Blahová pre TASR uviedla, že ak by bola oficiálne oslovená kandidovať, bude sa nad tým zamýšľať.dodala.Poslancom sa od decembra 2021 nepodarilo zvoliť nástupcu súčasnej komisárky pre deti Viery Tomanovej. Zákon hovorí, že vo funkcii ostáva, kým nie je zvolený nový komisár. Návrhy na kandidátov môžu poslanci podávať do 13. apríla, následne má byť vypočutie kandidátov na ľudskoprávnom parlamentnom výbore a voľba v pléne Národnej rady SR. Plénum má voliť komisára na schôdzi, ktorá sa začína 26. apríla.