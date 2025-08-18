< sekcia Slovensko
Koaličná rada by mala debatovať aj o návrhu na zníženie počtu VÚC
V minulom týždni sa na koaličnej rade vládne strany dohodli na kompenzáciách cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti na rok 2026.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. augusta (TASR) - Koaliční lídri sa majú v pondelok zísť na rokovaní koaličnej rady. Premiér Robert Fico (Smer-SD) ešte v piatok (15. 8.) avizoval, že v pondelok by sa mohli rozprávať aj o situácii okolo tendra na vydanie povolenia na prevádzkovanie záchraniek. Pokračovať by mala aj debata o návrhu na zníženie počtu vyšších územných celkov (VÚC). K návrhu SNS sa v pondelok pridala aj mimoparlamentná Strana vidieka, ktorej šéfuje minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).
V minulom týždni sa na koaličnej rade vládne strany dohodli na kompenzáciách cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti na rok 2026. Kompenzácie sa majú dotknúť 90 percent slovenských domácností. „Sme v štvrtine cesty,“ povedal Fico v piatok v súvislosti s rokovaniami o konsolidácii. Hlas-SD avizoval ďalšie rokovania, napríklad v otázke mimoriadneho zdaňovania bánk a výdavkov na obranu.
Šéf SNS Andrej Danko v pondelok zopakoval, že jeho strana navrhuje zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Reforma by podľa SNS priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur. Strana vidieka plánuje na pondelkovej koaličnej rade navrhnúť úplné zrušenie samosprávnych krajov. „Navrhneme zrušiť župy úplne. Vráťme sa k pôvodnému konceptu štyroch krajov. Nech obce, mestá a štát preberú kompetencie žúp, čím sa ušetria milióny eur,“ uviedol v pondelkovom stanovisku Huliak. Premiér ešte v piatok povedal, že Smer-SD je pripravený zahlasovať za zníženie počtu VÚC. Ide podľa Fica o jednu z ciest šetrenia zdrojov financií, ktoré by neohrozilo fungovanie štátu.
V minulom týždni sa na koaličnej rade vládne strany dohodli na kompenzáciách cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti na rok 2026. Kompenzácie sa majú dotknúť 90 percent slovenských domácností. „Sme v štvrtine cesty,“ povedal Fico v piatok v súvislosti s rokovaniami o konsolidácii. Hlas-SD avizoval ďalšie rokovania, napríklad v otázke mimoriadneho zdaňovania bánk a výdavkov na obranu.
Šéf SNS Andrej Danko v pondelok zopakoval, že jeho strana navrhuje zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Reforma by podľa SNS priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur. Strana vidieka plánuje na pondelkovej koaličnej rade navrhnúť úplné zrušenie samosprávnych krajov. „Navrhneme zrušiť župy úplne. Vráťme sa k pôvodnému konceptu štyroch krajov. Nech obce, mestá a štát preberú kompetencie žúp, čím sa ušetria milióny eur,“ uviedol v pondelkovom stanovisku Huliak. Premiér ešte v piatok povedal, že Smer-SD je pripravený zahlasovať za zníženie počtu VÚC. Ide podľa Fica o jednu z ciest šetrenia zdrojov financií, ktoré by neohrozilo fungovanie štátu.