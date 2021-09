Koaličná rada by mala riešiť aj sporné ustanovenie Trestného poriadku

Bratislava 6. septembra (TASR) - Zástupcovia vládnych strán sa zídu na koaličnej rade. Venovať by sa mali aj spornému paragrafu 363 Trestného poriadku a záverom z prvého stretnutia pracovnej skupiny, ktorá sa má zaoberať týmto ustanovením. Kým poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) hovorí o zúžení sporného paragrafu a právomoci generálneho prokurátora, minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) poukázal na potrebu jeho preskúmania.



Krajniak uviedol, že so vznikom pracovnej skupiny súhlasili v Sme rodina s tým, že aj podľa programového vyhlásenia vlády by sa malo preskúmať doterajšie fungovanie ustanovenia i to, či sa dodržiavajú princípy zákonnosti trestného konania. "My by sme žiaden paragraf 363 nepotrebovali, ak by sme na Slovensku mali istotu, že trestné konania prebiehajú zákonne," poznamenal. Podľa Krajniaka treba mať istotu, že v systéme je dosť bŕzd a protiváh, aby niekto trestné konanie "nekrivil". Očakáva preto, že pracovná skupina príde s riešením, ako garantovať zákonnosť trestných konaní. Ak k tomu nedôjde, v súčasnom stave podľa neho na paragraf 363 nemožno siahať.



Šeliga šiel na rokovanie pracovnej skupiny so slovami o zúžení sporného paragrafu. "Chcem hovoriť o tom, aby sme obmedzili toto oprávnenie generálneho prokurátora, a to na meritórne rozhodnutia v rámci trestného konania, teda na rozhodnutia, voči ktorým nie je možný opravný prostriedok a nerozhoduje o nich ďalej súd," priblížil. Takto by podľa neho mohlo ostať vyvážené aj to, že generálny prokurátor má právo vstúpiť do trestného konania, ale i to, že o vine a treste rozhodujú súdy.



Na koaličnej rade chce predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová hovoriť aj o programe a organizácii riadnej schôdze parlamentu, ktorá sa má začať 16. septembra. V súvislosti s avizovanou mimoriadnou schôdzou na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) uviedla, že poslanci SaS nevidia dôvod meniť svoj postup. Tak ako minule, ani teraz sa neplánujú zúčastniť, pretože to považujú za divadlo opozičného Smeru-SD.