Bratislava 19. apríla (TASR) - Koaličná rada opäť rokuje o balíku opatrení v súvislosti s infláciou. Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) má koaličná SaS poslednú šancu "dostať sa na palubu" tých politických strán, ktoré chcú ľuďom pomôcť. Ak by strana chcela podľa neho ostať bokom, verí, že tému budú komunikovať spoločne zvyšní traja koaliční partneri. Pripustil však, že bez SaS nebude možné systémovú zmenu v parlamente presadiť.



"Dnes má SaS poslednú šancu dostať sa na palubu tých politických strán, ktoré chcú ľuďom pomôcť. Ak SaS povie, že silou-mocou chcú zostať bokom, pevne verím, že ostatné tri koaličné strany budeme komunikovať spoločne pomoc," povedal Matovič.



Riešenie je podľa neho také, ktoré už predstavili na predchádzajúcich koaličných radách. Čo sa týka konkrétnej výšky pomoci, tá je podľa Matoviča "rádovo vyššia", ako bolo pôvodne odkomunikované. Pripomenul, že ide o systémové zvýšenie pomoci, nie jednorazové, preto na presadenie opatrení v parlamente treba podporu všetkých koaličných partnerov. Presadzovať to chcú podľa šéfa rezortu financií tento týždeň.



SaS podľa Mariána Viskupiča naďalej odmieta zvyšovanie daní ako riešenie situácie, k predloženému návrhu majú výhrady. Strana si síce uvedomuje, že ide o mimoriadnu situáciu a treba pomáhať cielene, avšak nie zvýšením daní. Peniaze je podľa Viskupiča potrebné v rozpočte nájsť tak, ako sa našli pri testovaní, očkovacej lotérii alebo zvyšovaní základného imania pre VšZP. "Dane nemajú vznikať v strede roka skráteným legislatívnym konaním," odkázal Viskupič. Pripustil, že jednou z možností by bolo napríklad určité zvýšenie štátneho deficitu. Viskupič nechcel špekulovať, či návrh pôjde nakoniec bez podpory SaS. Je podľa neho predčasné hovoriť o tom, či strana využije právo veta.



Na margo súdnej mapy Matovič poznamenal, že s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou komunikujú. Zopakoval, že trvajú na tom, aby súdna reforma "korupciu umenšovala, nie jej napomáhala". Minister verí, že k dohode príde. Uvedomuje si, že čas sa kráti, dôvodom toho, že k nej stále neprišlo je podľa neho absencia vôle dohodnúť sa na druhej strane. "Čím sa viac bude čas krátiť, tým skôr sa dohodneme. Je tam jedna mína, potrebujeme ju odstrániť," dodal Matovič.