Koaličná rada sa má zaoberať rozpočtom, partneri veria v skorú dohodu

Bratislava 11. októbra (TASR) - Prioritou pondelkovej koaličnej rady bude štátny rozpočet na nasledujúce obdobie. Viacerí zástupcovia vládnej koalície veria, že sa na jeho návrhu dohodnú už dnes, aby sa mohol ešte tento týždeň prijať na vláde. Viacerí predstavitelia koalície sa pred pondelkovým rokovaním koaličnej rady vyjadrili aj k výrokom predsedu parlamentu a hnutia Sme rodina Borisa Kollára o možnom odchode z koalície a o odmietaní reformy súdov a nemocníc.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) pred koaličným rokovaním skonštatoval, že už minulý týždeň si s partnermi "vyložili karty na stôl" a hovorili o spoločnej rozpočtovej zodpovednosti. Na Kollárove vyjadrenia reagoval tým, že aktuálne má iné starosti a prioritu vidí v rozpočte. Poznamenal však, že rok a pol robila opozíciu v rámci koalície SaS a teraz túto taktiku skúša Kollár. Matovič predpokladá, že niekto na koaličnej rade otvorí aj túto tému a otázku reformy nemocníc i súdov, no prioritou preňho ostáva rozpočet.



Juraj Šeliga (Za ľudí) rovnako predpokladá skorú dohodu na rozpočte, naznačil spokojnosť jednotlivých ministrov. V súvislosti s Kollárovými vyjadreniami podotkol, že z koalície odchádza už pomaly každý týždeň. Zdôraznil, že súdnu mapu i sieť nemocníc treba reformovať, pričom sa o tom dlhodobo hovorí. Lepšia by teda podľa Šeligu bola spoločná diskusia a vysvetlenie si nedorozumení.



Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) ocenila snahu ministra financií o čo najnižší deficit a deklarovala, že SaS ho bude podporovať v rozumných riešeniach. Bittó Cigánikovú tiež zaujíma, ako sa z rozpočtu pre zdravotníctvo budú financovať konkrétne kroky, napríklad zabránenie odchodu zdravotníkov či potrebné reformy. Verí, že súčasnej vláde už optimalizácia siete nemocníc prejde. "Neviem si predstaviť, komu ešte nie je jasné, že je potrebná," povedala a poukázala na problémy v nemocniciach. Avizovala, že na koaličnej rade by mali hovoriť aj o regulácii zisku zdravotných poisťovní. Trvá na naviazanosti regulácie na konkrétny prínos pre poistenca. Regulácia sama o sebe podľa nej nič neprinesie.