Koaličná rada sa mala venovať aj otázke platov učiteľov

Bratislava 17. mája (TASR) - Koaličná rada sa v pondelok (16. 5.) zaoberala aj otázkou zvyšovania platov učiteľov. Nateraz sa však partneri nedohodli na konkrétnych krokoch. Rokovať majú ešte Ministerstvo financií (MF) SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Pre TASR to uviedli zástupcovia koaličných strán.



"Platí, že každý minister pri každých výdavkoch musí prísť aj s návrhom, odkiaľ sa to bude financovať. SaS nesúhlasí, aby sme zobrali silným a bohatým, aby sa zdanil hazard a alkohol, čiže zdroje na jednej strane chcú a na druhej strane nepovedia odkiaľ," povedal pre TASR predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Dodal, že minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s témou prišiel po prvý raz. Rokovania sa podľa Šipoša neposunuli. Deklaroval, že OĽANO je za zvyšovanie platov.



Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga hovorí, že rokovania pokračujú. Strana sa podľa jeho slov prihovárala za riešenie situácie. "Sme koalícia, ktorá vládne celej krajine, mali by sme byť solidárni a nemôžem očakávať, že každý rezort vie vyriešiť všetko," povedal s tým, že aj ministerstvá by si mali pomáhať v prospech ľudí. Cestu na nájdenie financií vidí napríklad vo zvýšení dane z tvrdého alkoholu. Ak by SaS súhlasila s jej zvýšením aspoň o infláciu, mohli by sa platy učiteľom podľa Šeligu zvýšiť zhruba o štyri percentá.



Šéfka klubu SaS Anna Zemanová uviedla, že diskusia o zvyšovaní platov sa týkala všeobecne zamestnancov verejnej správy, kde je zákonná valorizácia súčasťou rozpočtu. "Ďalšie vyjednávania budú postupovať v rámci štandardného procesu," uviedla s tým, že rokovať by mali jednotlivé rezorty a úrad vlády.