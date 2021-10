Koaličná rada sa venovala i blížiacej sa voľbe komisárov

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Anna Zemanová. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. októbra (TASR) - Koaličná rada sa na pondelkovom (11. 10.) zasadnutí venovala okrem štátneho rozpočtu aj blížiacej sa voľbe komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Konkrétne mená koalícia zatiaľ nedohodla, čaká sa na finálny zoznam uchádzačov a návrhy poslancov. Viacerí zástupcovia koalície sa zároveň zhodujú, že Sme rodina vo vláde ostáva a partneri naďalej diskutujú o reforme súdov či nemocníc.Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš pre TASR uviedol, že rokovanie o štátnom rozpočte speje k dohode, o tom však bude podľa jeho slov informovať podrobne minister financií Igor Matovič (OĽANO). Šipoš doplnil, že na rokovaní sa s partnermi venovali aj téme nezákonných sterilizácií žien. Na otázku o kandidátoch na komisárov odpovedal, že nejaké návrhy už prišli, no s finálnou dohodou v koalícii počkajú na definitívny zoznam uchádzačov.Šéfka klubu SaS Anna Zemanová to vidí podobne. Dodala, že k téme komisárov sa ešte vrátia. Podľa jej slov prichádzajú rôzne návrhy na kandidátov a bude z čoho vyberať. Za optimálne považuje nájsť zhodu na mene, aby sa ich podarilo zvoliť na prvý raz. Rokovania o reformách nemocníc a súdov podľa nej pokračujú v podobnom štýle ako doteraz.Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga rovnako tvrdí, že o reforme nemocníc a súdov sa ďalej rokuje.skonštatoval. V súvislosti s vyjadreniami šéfa Sme rodina Borisa Kollára o nesúhlase s reformami poznamenal, že z koalície zatiaľ nik neodchádza. Partneri podľa neho spoločne hľadajú riešenia, ako reformy posunúť, nie ich zastaviť. K výberu komisárov dodal, že hoci nie je v zákone stanovené verejné vypočutie kandidátov vo výbore, uvítal by to.V súvislosti s možnými kandidátmi na post komisára pre deti sa podľa informácií TASR spomínajú napríklad aj poslankyňa Katarína Hatráková (OĽANO), bývalá poslankyňa Natália Blahová či zakladateľ organizácie Úsmev ako dar Jozef Mikloško mladší.