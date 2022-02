Koaličná rada sa zaoberá pomocou pre dôchodcov aj podpredsedom NR SR

Bratislava 21. februára (TASR) - Koaličná rada sa bude v pondelok zaoberať neschválenou súdnou mapou či finančnou pomocou pre dôchodcom v súvislosti so zvyšovaním cien energií. Strany majú riešiť aj vymenovanie štátnych tajomníkov na rezorte spravodlivosti či zvolenie podpredsedu parlamentu. Má sa otvoriť aj koaličná zmluva v súvislosti s prestupom ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej zo strany Za ľudí do SaS. Pred jej zasadnutím o tom informovali predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová, minister financií Igor Matovič (OĽANO) a predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).



Zemanová uviedla, že vymenovanie štátnych tajomníkov ministerstva spravodlivosti a zvolenie podpredsedu parlamentu je previazané. "Len čo bude dohoda na štátnych tajomníkoch, podporíme kandidáta strany Za ľudí na podpredsedu NR SR," podotkla.



Koalícia podľa Kollára tlačí na post podpredsedu poslanca NR SR Juraja Šeligu, ktorý z tejto pozície odišiel. Šeliga to odmieta. Tvrdí, že v strane Za ľudí majú tri lepšie poslankyne, ktoré by mohli tento post zastávať.



V súvislosti s novými štátnymi tajomníkmi sa skloňuje poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS). Kollár s ním nemá žiadny problém a myslí si, že SaS by nemala problém so Šeligom ako podpredsedom parlamentu. OĽANO sa v tomto prípade drží podľa Matoviča bokom.



Kollár potvrdil, že strany sa majú zaoberať otvorením koaličnej zmluvy v súvislosti s Kolíkovej prestupom. Tá by podľa neho mala spolu so šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou podpísať dodatok k zmluve, aby sa celá situácia uzavrela.



Koalícia bude diskutovať aj o pomoci pre seniorov, aby zvládli zdražovanie. Možnosťou je skoršie vyplatenie 13. dôchodku či valorizácia. Návrh mal na pondelkovom koaličnom rokovaní predstaviť minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Je však v karanténe, povedal Kollár. Matovič avizoval, že svoj návrh pomoci predstaví v stredu (23. 2.).



Kollár si vie predstaviť aj finančnú pomoc pre malé a stredné podniky, ktoré trpia zdražovaním energií. Tvrdí, že v tomto prípade by zobral ušetrené peniaze z ich rezortov. Schéma pre podnikateľov by podľa neho mala byť po vzore Česka.