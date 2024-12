Reakcia koalície na premiérovu cestu do Moskvy

Koaličná strana Hlas-SD nebude reagovať na rokovania premiéra s V. Putinom



Bratislava 22. decembra (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD sa nebude vyjadrovať k rokovaniu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s Vladimirom Putinom. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa strany Michaela Eliášová.



"Nebudeme reagovať," napísala Eliášová.



Predseda vlády SR pricestoval v nedeľu na pracovnú návštevu Moskvy, kde aktuálne rokuje s ruským prezidentom Putinom. Oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Rokovať by mali o medzinárodnej agende, ako aj o tranzite ruského plynu.