Koaličné strany podporujú očkovanie, zdôrazňujú jeho dôležitosť

Bratislava 24. júna (TASR) - Koaličné strany podporujú očkovanie proti ochoreniu COVID-19, zdôrazňujú jeho dôležitosť v boji s pandémiou a nástupom jej tretej vlny. Hnutie Sme rodina pripomína, že by malo byť dobrovoľné. Hnutie OĽANO i strana Za ľudí vyzývajú občanov, aby sa dali zaočkovať a chránili tak zdravie seba a svojich blízkych.



"Dosiahnutie kolektívnej imunity je mimoriadne dôležité pre odvrátenie kolapsu nemocníc, ktoré by pri nástupe tretej vlny nemuseli zvládať poskytovať zdravotnú starostlivosť. Rýchle a masívne očkovanie taktiež Slovensko ochráni pred nedozernými ekonomickými škodami a spoločenskou paralýzou," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.



Hnutie Sme rodina tvrdí, že očkovanie nikdy nespochybňovalo, no musí byť dobrovoľné. "Zároveň ľuďom pripomíname, že tu máme možnosť ochrany vlastného zdravia a zdravia našich najbližších, ktorú sme predtým nemali a ktorá pomôže znížiť tragické následky prípadnej ďalšej vlny pandémie," upozornilo hnutie.



Strana Za ľudí vyhlásila, že od začiatku presadzovala, aby sme mali čo najrýchlejšie a v dostatočnom množstve riadne schválené a bezpečné vakcíny. "Je veľmi dôležité, aby sa zaočkovalo čo najväčšie množstvo obyvateľov Slovenska, pretože len tak môžeme spoločne vybudovať kolektívnu imunitu a eliminovať tretiu vlnu pandémie. Tretia vlna by mala ďalší dramatický dosah na zdravie občanov a na ekonomiku," skonštatovalo tlačové oddelenie strany Za ľudí.



Predsedníčka zdravotníckeho výboru a poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková pre TASR uviedla, že súhlasí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá vyzvala ľudí zaočkovať sa, a tiež dodala, že ak opozícia nevyzýva ľudí na očkovanie, tak by ich od neho aspoň nemala odhovárať. "Naša opozícia robí všetko pre to, aby sa epidemiologická situácia na Slovensku zhoršovala. Výsledok aj ich 'práce' v podobe nízkej zaočkovanosti sa na jeseň môže prejaviť na rýchlejšom zhoršovaní epidemiologickej situácie v najmenej zaočkovaných okresoch," skonštatovala poslankyňa.



Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu (23. 6.) vyzvala ľudí na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nemali by s ním váhať a mali by tak urobiť v letných mesiacoch. Odmieta spochybňovanie očkovania. Zároveň žiada politikov, aby sa správali zodpovedne.



Úlohou vlády je podľa hlavy štátu strpieť kritiku opozície a ľudí a naprávať chyby. "Chcem preto požiadať politických lídrov, aby nerobili kroky, ktoré môžu mať pre nás všetkých tragické následky, a aby konali s pocitom zodpovednosti za životy a zdravie občanov," poznamenala Čaputová.