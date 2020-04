Koaliční i opoziční poslanci dúfajú vo vyšetrenie vraždy R. Remiáša

Bratislava 29. apríla (TASR) - Prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nám dáva nádej, že aj na prvý pohľad beznádejné prípady, keď je verejnosť skeptická, že vôbec páchatelia budú potrestaní, sa môžu vyvinúť úplne inak. V reakcii na 24. výročie vraždy Róberta Remiáša to pre TASR povedal podpredseda parlamentu (OĽaNO) Gábor Grendel. Dúfa preto, že raz sa verejnosť dozvie celú pravdu o Remiášovej vražde.



"Kým ten čas príde, je našou morálnou povinnosťou si dnešný deň pripomínať, aby aj páchatelia, ktorí sa dnes schovávajú niekde v pohodlí svojho pocitu beztrestnosti, vedeli, že na to nezabúdame, nebudeme spokojní a nebudeme ticho dovtedy, kým sa táto tragédia spravodlivo nevyšetrí," povedal Grendel pre TASR.



Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) považuje zrušenie Mečiarových amnestií z apríla 2017 za zadosťučinenie. Obáva sa, či po toľkých rokoch dôjde k náprave tejto krivdy. Mrzí ho, že pri rokovaní o zrušení amnestií v parlamente Smer-SD nechcel zbaviť amnestií aj Mariana K.



Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) vyjadril ľútosť nad vraždou, Mečiarove amnestie sú podľa neho jednou z najväčších škvŕn v novodobej histórii SR. "Tento parlament aj pod veľkým tlakom verejnosti prijal zrušenie Mečiarových amnestií. Teraz je na nás všetkých ako verejnosti, aby sme dohliadli na to, aby súdy postavili páchateľov pred spravodlivosť. Mečiarove amnestie boli hrubým a brutálnym zneužitím moci, ktoré sa už nikdy nesmie zopakovať," povedal Šeliga na stredajšom tlačovom brífingu.



Zrušenie Mečiarových amnestií bolo podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej prvým krokom k vyriešeniu tejto vraždy. "Veríme, že zmena pomerov v justícii a následne rozviazanie rúk vyšetrovateľom ju môže napomôcť vyšetriť," pripomenula Zemanová pre TASR.



Poslanec za Smer-SD Richard Raši si myslí, že každý zločin by mal byť vyšetrený a páchatelia každého zločinu spravodlivo potrestaní. "Aj vďaka hlasom Smeru-SD boli Mečiarove amnestie zrušené a verím, že i napriek odstupu rokov sa podarí objasniť aj tento skutok," skonštatoval pre TASR Raši.



Poslankyňa a bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) pre TASR uviedla, že Smer-SD bol iniciátorom zrušenia Mečiarových amnestií. "Želám si, aby každá jedna vražda, bez ohľadu na jej pozadie, bola riadne vyšetrená a vinníci spravodlivo odsúdení," povedala Saková.



Presne pred 24 rokmi (29. apríla 1996) zavraždili vo veku 25 rokov Róberta Remiáša. Jeho vraždu polícia podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru SR Denisy Bárdyovej stále vyšetruje.



Remiáš zomrel 29. apríla v roku 1996 pri výbuchu svojho auta. Bývalý policajt slúžil ako spojka medzi svedkom únosu Michala Kováča mladšieho Oskarom Fegyveresom a niekdajším novinárom Petrom Tóthom.