Koaliční lídri majú o téme porušenia dohody hovoriť v strede augusta

Bratislava 29. júla (TASR) - K téme porušenia koaličnej dohody sa majú koaliční lídri vrátiť v strede augusta. TASR to potvrdila predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Otvorená je podľa nej otázka, či koaličnú zmluvu treba prepisovať, alebo upraviť. Žitňanská si myslí, že úprava zmluvy nie je potrebná, stačí ju podľa nej čítať s porozumením. Lídri chcú na koaličnej rade hovoriť o spoločnom postupe do budúcna. Koalícia sa už dávnejšie zhodla na tom, že hlasovanie poslancov za návrh novely z dielne ĽSNS počas júlovej schôdze parlamentu bolo porušením koaličnej dohody.



"Táto téma ešte nie je uzavretá, budeme o tom hovoriť," povedala pre TASR Žitňanská s tým, že niektorí partneri hovorili o prípadnej úprave či prepisovaní zmluvy. Jej sa zdá, že to nie je potrebné.



Predseda poslaneckého klubu Peter Pčolinský pre TASR potvrdil, že na koaličnej rade majú dohodnúť postup pre budúce možné prípady. Aj predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš uviedol, že otázku hlasovania poslancov za návrh ĽSNS ešte budú riešiť na samostatnej koaličnej rade, aby do budúcna predišli podobným problémom.



Plénum na júlovej schôdzi odmietlo obe novely ĽSNS upravujúce oblasť potratov. Hlasovali za ne aj niektorí členovia koalície, medzi nimi poslanci z klubu OĽANO a poslanec Jozef Lukáč (Sme rodina).



Poslanci môžu podľa koaličnej zmluvy podporiť aj opozičný návrh, ak je v súlade s programovým vyhlásením vlády, alebo hodnotami, záujmami, politickým, hodnotovým alebo odborným názorom koaličnej rady. Postup má vopred schváliť koaličná rada. Zmluva tiež hovorí, že pri zákonoch týkajúcich sa zvýšenia ochrany života predkladaných koaličnými poslancami sa schválenie koaličnou radou nevyžaduje, no majú byť vopred predložené na prerokovanie koaličnej rade.