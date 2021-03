Koaliční lídri stále oficiálne neoznámili dohodu, rokovania pokračujú

Bratislava 11. marca (TASR) - Vládna koalícia dohodu o svojom ďalšom fungovaní neoznámi ani vo štvrtok, hoci predseda Sme rodina Boris Kollár a šéf SaS Richard Sulík ešte napoludnie tvrdili, že kríza v koalícii sa skončila. Avizovaná spoločná tlačová konferencia koalície vo štvrtok nebude, potvrdil tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Dôvodom má byť pokračovanie v rokovaniach.



Sulík povedal, že sa na mediálnom vystúpení koalície nezúčastní, potvrdil pre TASR hovorca SaS Ondrej Šprlák. Sulík to oznámil po tlačovej konferencii predstaviteľov OĽANO, na ktorej ohlásili postupný odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) z funkcie. Kollár sa na spoločnom vystúpení plánoval zúčastniť, potvrdila jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) v popoludňajšom vystúpení hovoril, že ďalšie detaily fungovania koalície oznámia lídri spoločne. Krajčí by mal podľa neho odísť z funkcie až vtedy, keď sa na Slovensku naplno rozbehne očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V. Práve ju podľa neho využili koaliční partneri ako zámienku na Krajčího odchod. Premiér dodal, že Krajčí by mal byť vo funkcii ešte niekoľko týždňov aj preto, aby svojmu nástupcovi pomohol a zodpovedne odovzdal rezort.



Na situáciu v koalícii reagovala aj predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská. "Bez dodržiavania dohôd to jednoducho nejde a nepôjde. A k tomu by som ešte poprosila potláčanie pocitov na verejnosti," uviedla na sociálnej sieti.



Sulík vo štvrtok hovoril o "veľmi dobrej" dohode. Po doladení detailov mali dohodu lídri oznámiť verejnosti. Súčasťou dohody má byť podľa Sulíka tzv. memorandum dobrého vládnutia. Vládna kríza prepukla po nákupe Sputnika V. Napätie v koalícii je dlhodobo, prispievajú k nemu aj odkazy a komunikácia medzi Matovičom a Sulíkom.



Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády. Okrem odchodu Krajčího z funkcie sa hovorilo aj o požiadavke na odstúpenie premiéra či iných zmenách. OĽANO sa za premiéra postavilo, obhajovalo aj Krajčího. Personálne požiadavky mali SaS a Za ľudí. Sme rodina podmienilo zotrvanie vo vládnej koalícii sociálnymi opatreniami.