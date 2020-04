Vláda zakladá fond vzájomnej pomoci, premiér sa vzdá sa svojho platu

Bratislava 1. apríla (TASR) - Vláda zakladá na Úrade vlády SR fond vzájomnej pomoci, ktorým sa bude snažiť riešiť individuálne problémy ľudí. Budú do neho dobrovoľne prispievať koaliční poslanci, ministri aj podnikatelia. Informoval o tom v stredu na brífingu premiér Igor Matovič (OĽaNO), za účasti koaličných partnerov. Premiér oznámil, že sa vzdáva svojho premiérskeho platu.



Koaliční partneri budú prispievať do Fondu vzájomnej pomoci

