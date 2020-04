PLNÉ ZNENIE PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA VLÁDY: PVV je výsledkom kompromisu

Bratislava 19. apríla (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) bolo výsledkom spoločných kompromisov. Vládne strany deklarovali, že ich hlavné priority a sľuby, ktoré dali voličom pred voľbami, sa doň dostali. Po nedeľňajšom rokovaní vlády to povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO), predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina), vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) a vicepremiér pre ekonomiku Richard Sulík (SaS).Premiér informoval, že všetkých 11 opatrení, o ktorých ľudia pred voľbami hlasovali v jeho ankete na internete, sa do PVV dostali. Zdôraznil, že v zmysle PVV sa bude vláda zaoberať aj problematikou dvojakého občianstva a umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty slovenského občianstva.Odmieta, že by bol na rokovaniach o PVV veľký konflikt v súvislosti so znižovaním kvóra pri referende. Pretože na tom nebola dohoda v celej koalícii, nebude to vo vyhlásení.povedal Matovič s tým, že budú môcť predložiť návrh do NR SR, ak vyzbierajú dostatok podpisov.Kollár skonštatoval, že súčasná vláda mala menej času na prípravu PVV ako predchádzajúce aj preto, že sa primárne venovala riešeniu problémov v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.povedal Kollár s tým, že sa kabinet zachoval zodpovedne a ocenil ich prístup a spoločné rokovania.Výsledkom rokovaní je podľa Remišovej dokument, za ktorý sa všetci štyria koaliční partneri môžu postaviť. Deklarovala, že sa doň podarilo zahŕňať priority strany Za ľudí, ako je justícia, ale aj boj proti korupcii a rozvoj regiónov.skonštatovala.Sulík zdôraznil, že PVV je dostatočne záväzný a zároveň flexibilný dokument, ktorý umožní ministrom realizovať politické programy strán. Do spoločného vládneho programu sa podľa jeho slov podarilo premietnuť primeraný počet predvolebných sľubov vládnych strán. Zdôraznil, že dokument vytvorili na základe spoločného kompromisu a ocenil spoluprácu s partnermi.poznamenal a poďakoval sa aj svojmu tímu, ktorý na jeho tvorbe spolupracoval.Parlament bude o PVV rokovať na schôdzi, ktorá sa začne v pondelok (20. 4.). Vládny kabinet musí podľa Ústavy SR predložiť Národnej rade (NR) SR svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery do 30 dní od vymenovania. Vládu prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 21. marca.Nový kabinet vzišiel z volieb, ktoré sa konali 29. februára. Tvoria ho hnutia a strany OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. Spolu majú v parlamente ústavnú väčšinu.