Koaliční politici sa majú na Bôriku stretávať pred každou schôdzou

Bratislava 23. augusta (TASR) - Koaliční poslanci Národnej rady (NR) SR, ako aj členovia vlády sa majú stretávať v zariadení Bôrik v Bratislave pravidelne pred každou schôdzou parlamentu. TASR to potvrdil Úrad vlády (ÚV) SR i predstavitelia koalície. Má ísť o neformálne pracovné stretnutia. Najbližšie by sa mali na Bôriku zísť na začiatku septembrovej schôdze, ktorá je naplánovaná od 16. septembra.



"Pracovné stretnutia členov koalície budú vždy na začiatku schôdze NR SR a budú sa týkať jej aktuálneho programu," uviedol pre TASR tlačový a informačný odbor ÚV. "Jedno z ďalších takýchto stretnutí by sa malo konať okolo 15. alebo 16. septembra," dodali z hnutia Sme rodina.



"Cieľom stretnutí na Bôriku je prebrať všetky veci, ktoré idú na schôdzu, aby sme si to priamo osobne vydiskutovali," povedal pre TASR predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Považuje to za dobrú platformu, kde sa môžu stretnúť poslanci s ministrami a zároveň sa neformálne porozprávať. Zámer podporujú aj predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský a predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová, ktorí to označujú za dobrú príležitosť porozprávať sa a viac sa spoznať vzhľadom na to, že koalícia je pomerne početná.



Predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská podporuje neformálne stretnutia, no nevie, či je potrebné ich robiť v takomto formáte. Necháva to však na rozhodnutie premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Pre TASR skonštatovala, že poslanci preberajú legislatívu a ďalšie záležitosti pred každou schôdzou v rámci svojich klubov. Stretnutia na Bôriku budú podľa nej skôr neformálne, pracovnými by ich nenazvala. V takom veľkom počte sa podľa nej nedajú riešiť pracovné veci.



Premiér už členov koalície na Bôrik raz pozval, stretnutie sa konalo začiatkom júla. "Išlo o aktivitu predsedu vlády SR a bola hradená z rozpočtu Úradu vlády SR," uviedli z tlačového odboru, pričom stretnutie stálo 1867,34 eura.



Účelové zariadenie Bôrik je prístupné pre pracovné a služobné akcie Úradu vlády SR, pre vládne a štátne inštitúcie, na realizáciu kongresov, sympózií, seminárov, školení, pracovných porád.



Zariadenie môže využívať aj verejnosť. V čase vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo zatvorené a mimo prevádzky, no aktuálne podľa úradu vlády funguje v plnej prevádzke