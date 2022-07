Koaliční politici si pripomenuli posolstvo a odkaz sv. Cyrila a Metoda

Bratislava 5. júla (TASR) - Dosiahnuť zjednotenie a spolupatričnosť je náročnou úlohou. Pozitívnu inšpiráciu v našich dejinách nájdeme práve v príbehu solúnskych bratov, ktorí prišli na Veľkú Moravu, aby tu rozšírili vieru, vzdelanie a kultúru. Pri príležitosti Sviatku sv. Cyrila a Metoda to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý sa v utorok zúčastnil na bohoslužbe v Nitre.



"V týchto časoch vnímam, že každý z nás potrebuje trocha viac viery, že dobro a úcta sú ešte stále hodnoty, ktoré nezmizli z našich životov. Nástrojom nám môže byť práve vzdelanie, ktoré vychováva a vzbudzuje záujem o svet okolo nás," napísal na sociálnej sieti Heger.



Posolstvo sv. Cyrila a Metoda sa dá podľa neho rozvíjať neustálou prácou na lepšom Slovensku. Jeho obyvateľom zároveň zaželal, aby ich stále viac spájalo, ako rozdeľovalo.



Príchod solúnskych bratov si pripomenul aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Je presvedčený, že krajina by nemala zabúdať na svoje korene. "Je dôležité, aby sme si tieto dôležité udalosti, ktoré formovali naše národné hodnoty, pripomínali a ich odkaz zachovali pre ďalšie generácie," podotkol Kollár na sociálnej sieti.



Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) v súvislosti so 1159. výročím príchodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy poznamenala, že ich myšlienky môžeme vnímať nástojčivo aj v súčasnej dobe, keď sú základné ľudské práva a hodnoty čoraz častejšie relativizované a pošliapavané. Vyzdvihla najmä porozumenie, sebadôveru a odhodlanie nebáť sa nástrah. "Ich odkaz je dôležitý aj po vyše 1000 rokoch, keď sa slovo prostredníctvom sociálnych sietí v súčasnosti často zneužíva, a navyše mnoho ľudí na Slovensku je rozhádaných zo sociálnych či politických dôvodov. Navyše za našimi východnými hranicami zúri vojna, ktorá si obete nevyberá," napísala na sociálnej sieti. Pripomenula zároveň ideu solúnskych bratov, a to vieru, písmo a jednotu.



Podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) ukázali, aký veľký význam môže mať odvaha, vytrvalosť a pracovitosť jednotlivcov pre celé národy a generácie. "Ich cesta nebola ľahká, čelili nenávisti a prenasledovaniu po mnohé roky. Napriek tomu sa nevzdali. Aj vďaka nim sme dnes krajina s vlastným jazykom a kultúrou," odkázala Remišová na sociálnej sieti. Zabúdať podľa nej netreba ani na to, že sv. Cyril a Metod priniesli na naše územie vieru a položili základy identity a kultúry, vďaka ktorej môžu aj Slováci existovať ako národ.