Koaliční poslanci chcú označiť komunistický režim ako odsúdeniahodný

Bratislava 15. septembra (TASR) - Komunistický režim by sa mohol označovať ako odsúdeniahodný, zločinný a nelegitímny, ktorý porušoval ľudské práva a slobody. Navrhujú to koaliční poslanci v novele zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, ktorú predložili do parlamentu. Návrhom chcú tiež zakázať osádzanie pamätníkov oslavujúcich komunistický, nacistický či fašistický režim a pomenovávať ulice po predstaviteľoch režimov.



"Okrem symbolického zadosťučinenia pre obete komunistického režimu a zvýšenia povedomia verejnosti o podstate komunistického režimu môže takáto právna úprava napomôcť pri stíhaní trestných činov extrémizmu," myslia si poslanci. Chcú tiež, aby sa eliminovala potreba vypracovania znaleckých posudkov, ktoré by preukazovali, že komunistický režim bol založený na ideológii, ktorá smerovala k potlačeniu základných práv a slobôd.



V návrhu novely sa hovorí, že Komunistická strana Československa, ako aj Komunistická strana Slovenska, boli zločinnou a zavrhnutiahodnou organizáciou, ktorých činnosť smerovala k potláčaniu ľudských práv a demokratického systému. Návrh tiež hovorí, že tieto strany sú zodpovedné za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1948 až 1989, a to najmä za cieľavedomé ničenie tradičných hodnôt európskej civilizácie, národných a náboženských práv, za úmyselné porušovanie ľudských práv a slobôd, za justičné zločiny vykonané v politických procesoch, či za bezohľadné ničenie historických pamiatok, prírody a životného prostredia.



Novou legislatívou chcú poslanci tiež zakázať umiestňovanie pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ oslavujúcich komunistický, fašistický alebo nacistický režim, pričom by sa tieto úkony sankcionovali. Zakázať tiež chcú pomenovávanie ulíc a verejných priestranstiev po predstaviteľoch týchto zločineckých režimov. Tieto zákazy by sa nevzťahovali na predstaviteľov režimu, ktorí sa aktívne zapojili do odporu proti komunistickému režimu alebo do protifašistického odboja.



Zákon by mohol byť účinný od 16. novembra 2020.